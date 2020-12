B

oris Johnson a annoncé un nouvel objectif visant à réduire les émissions du Royaume-Uni de plus des deux tiers d’ici 2030.

Le Premier ministre a déclaré que l’objectif «ambitieux» verrait la Grande-Bretagne réduire ses gaz à effet de serre au rythme le plus rapide de toutes les grandes économies à ce jour.

L’objectif de 2030 visant à réduire les émissions d’au moins 68% par rapport aux niveaux de 1990 va plus loin que les objectifs précédents en vertu de la législation nationale sur le climat, qui exigeait une réduction de 61% pendant cette période.

Et il est nettement supérieur à l’objectif du Royaume-Uni de réduire les émissions de 53%, en tant que contribution au plan climatique existant de l’Union européenne dans le cadre de l’accord de Paris – bien que le bloc devrait également relever son ambition.

Le mois dernier, M. Johnson a dévoilé un plan vert en 10 points pour les efforts visant à réduire les émissions, notamment l’élimination progressive des voitures conventionnelles, l’augmentation du chauffage à faible émission de carbone dans les maisons, la stimulation de l’éolien offshore et le déploiement de la technologie de l’hydrogène.

Présentant le plan, le Premier ministre a déclaré: «Nous avons prouvé que nous pouvons réduire nos émissions et créer des centaines de milliers d’emplois dans le processus – unissant entreprises, universitaires, organisations non gouvernementales et communautés locales dans un objectif commun d’aller plus loin et plus vite. lutter contre le changement climatique.

«Aujourd’hui, nous prenons les devants avec un nouvel objectif ambitieux de réduction de nos émissions d’ici 2030, plus rapidement que n’importe quelle économie majeure, notre plan en 10 points nous aidant sur notre chemin pour l’atteindre.

(De la fumée s’échappe dans l’air d’une centrale électrique au charbon. Le Royaume-Uni s’est engagé à réduire à zéro les gaz à effet de serre d’ici 2050 / John Giles / PA)

«Mais il s’agit d’un effort mondial, c’est pourquoi le Royaume-Uni exhorte les dirigeants du monde dans le cadre du sommet Climate Ambition de la semaine prochaine à présenter leurs propres plans ambitieux de réduction des émissions et de fixer des objectifs nets de zéro.

Le Royaume-Uni est sur le point d’accueillir les discussions sur le climat de la COP26 des Nations Unies à Glasgow l’année prochaine.

La conférence a été retardée par la pandémie. La Grande-Bretagne l’utilisera pour définir son propre plan national pour la première fois en raison du Brexit.

Le Parti travailliste a salué le renforcement de l’objectif britannique, mais a averti que c’était le «minimum» que le pays devrait viser et a appelé à un plan pour atteindre l’objectif, y compris un stimulus de 30 milliards de livres sterling pour une reprise verte dans les 18 prochains mois.

Les groupes environnementaux ont également soutenu l’augmentation de l’ambition en matière de réduction des émissions, mais ont déclaré que le Royaume-Uni pourrait aller plus loin et plus rapidement, et ont également appelé à des politiques et à des actions pour atteindre l’objectif.

Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays se sont engagés à maintenir le réchauffement climatique «bien en dessous» de 2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels et à poursuivre leurs efforts pour le limiter à 1,5 ° C, considéré comme le seuil au-delà duquel les pires impacts du changement climatique se feront sentir.

Pour atteindre l’objectif de 1,5 C, les émissions mondiales de carbone doivent tomber à zéro net d’ici 2050, avec des réductions importantes de la pollution et toutes les émissions restantes compensées par la plantation d’arbres ou l’utilisation de la technologie pour capturer le carbone.

Le Royaume-Uni s’est fixé un objectif juridiquement contraignant de réduire les émissions à zéro net d’ici 2050. D’autres pays se sont engagés ou planifient des objectifs similaires à long terme.

Les plans nationaux existants jusqu’en 2030 mettent le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs, de sorte que les pays doivent soumettre de nouvelles propositions cette année pour réduire les émissions au cours de la prochaine décennie.

L’annonce du Royaume-Uni intervient avant un sommet sur le climat qu’il co-organise avec les Nations Unies et la France le 12 décembre pour marquer les cinq ans de l’accord de Paris.

Les pays sont exhortés à présenter de nouveaux plans climatiques ambitieux dans le cadre du sommet en ligne.

L’annonce du gouvernement fait suite à de nouveaux rapports de l’ONU détaillant comment 2020 a été l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées, entraînant des conditions météorologiques extrêmes, la montée des mers et les incendies de forêt.

Ils ont également suggéré que les pays doivent réduire la production de combustibles fossiles de 6% par an pour atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques dangereux.

Alok Sharma, secrétaire aux affaires et à l’énergie et président de la Cop26, a déclaré: «Le nouvel objectif d’émissions du Royaume-Uni est parmi les plus élevés au monde et reflète l’urgence et l’ampleur du défi auquel notre planète est confrontée.

«J’espère que d’autres pays se joindront à nous et hausseront la barre lors du sommet de l’ONU sur le climat de la semaine prochaine, et avant la conférence Cop26 sur le climat à Glasgow l’année prochaine.

Des conseillers gouvernementaux, la commission sur le changement climatique, ont recommandé l’objectif d’au moins 68% de réduction dans une lettre adressée au secrétaire aux affaires ces derniers jours.

Le président du comité, Lord Deben, a déclaré qu’il serait «parfaitement réalisable» si des politiques efficaces étaient introduites sans délai dans toute l’économie, ce qui à son tour apporterait des avantages significatifs pour la reprise économique du Royaume-Uni.

Le secrétaire fantôme aux affaires et à l’énergie, Ed Miliband, a déclaré: «Nous nous félicitons du renforcement important de l’objectif du Royaume-Uni à l’horizon 2030. Mais nous pensons que c’est le minimum que nous devrions viser.

«Notre objectif devrait être d’aller plus loin et plus vite, en réduisant la grande majorité des émissions au cours de cette décennie décisive, ce qui est la bonne façon de diriger la création des emplois climatiques du futur et de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 ° C.

Il a mis en garde contre un «écart béant» entre les aspirations du gouvernement et les politiques visant à les réaliser. Il a également appelé à un plan qui définirait les politiques pour faire face à l’urgence climatique et le faire d’une manière qui crée des emplois et soit équitable.