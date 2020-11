B

oris Johnson a appelé à la «plus grande campagne de recrutement jamais organisée» de femmes au Parlement.

Le premier ministre s’est dit «fier» qu’il y ait plus de femmes au Parlement que jamais, mais a admis qu’il fallait faire plus pour atteindre la parité.

Il a publié une vidéo à l’appui de la campagne multipartite du Parlement 50:50 pour encourager davantage de femmes à se présenter aux élections.

Il a déclaré: «Je suis fier qu’aujourd’hui, il y ait plus de femmes au Parlement que jamais auparavant, mais si nous voulons atteindre 50:50, nous avons besoin de la plus grande campagne de recrutement de femmes en tant que candidates, militantes et députés potentiels.

«Pas seulement parce qu’il s’agit de la plus ancienne et de la plus puissante de toutes les idées politiques – l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droits – bien qu’il s’agisse certainement de cela

«C’est parce que, comme je le crois passionnément, si vous donnez aux hommes et aux femmes les mêmes opportunités, vous résoudrez certains des problèmes les plus difficiles au monde.»

Frances Scott, fondatrice et directrice du Parlement 50:50, a déclaré à Sky News que les femmes étaient confrontées à toutes sortes d’obstacles pour se présenter, ajoutant: «Les femmes ont moins de temps, moins d’argent… mais ce sont aussi les réseaux et la confiance en elles.

Elle a ajouté: «Nous voulons que les hommes et les femmes encouragent les femmes brillantes qu’ils connaissent à s’inscrire et nous pourrons ensuite les aider à être sélectionnées et élues.»

Le film est sorti avant la journée Demandez-lui de se lever ce samedi, qui marque le 102e anniversaire de la loi sur la qualification des femmes, qui a permis aux femmes de se présenter au Parlement pour la première fois.

Depuis lors, plus de 5 000 députés ont été élus, mais seuls 552 sont des femmes, les hommes étant toujours plus nombreux que les femmes 2: 1.

Cette semaine, le Standard a rendu compte de la manière dont les femmes conservatrices de haut rang exhortaient le premier ministre à promouvoir davantage de voix féminines dans son cabinet.

Sur les 21 ministres du cabinet, seuls cinq d’entre eux sont des femmes, parmi lesquelles le ministre de l’Intérieur Priti Patel. Presque tous les services gouvernementaux sont dirigés par des hommes et dominés par des hommes.