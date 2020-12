Le Royaume-Uni a fait valoir qu’en tant qu’État côtier indépendant, il devrait être en mesure de donner la priorité à ses propres bateaux par rapport à ceux de l’Union européenne.

Cependant, la plupart des poissons capturés par les pêcheurs britanniques sont vendus en Europe et la Grande-Bretagne est nécessaire pour maintenir l’accès aux marchés de l’UE.

En fin de compte, les deux parties ont réussi à parvenir à un compromis – les bateaux de l’UE continueront d’avoir accès aux eaux de pêche britanniques, la part du Royaume-Uni de poissons dans ses propres eaux atteignant finalement les deux tiers.

Pour souligner l’importance de la pêche pour les électeurs du Brexit, le Premier ministre portait même une cravate à motif de poisson et une chemise à chevrons – des décisions vestimentaires rapidement reprises par les téléspectateurs aux yeux d’aigle.

Il a déclaré que pour la première fois depuis 1973, le Royaume-Uni “sera un État côtier indépendant avec un contrôle total de nos eaux”, la part du Royaume-Uni de poissons dans ses eaux passant “sensiblement de la moitié aujourd’hui à plus près des deux tiers sur cinq. – un an et demi ».

(

Le détail ne pouvait être vu qu’avec un gros plan

/ No 10 Downing Street)

M. Johnson a admis que le Royaume-Uni avait cédé du terrain sur l’accès aux eaux de pêche, mais a déclaré qu’à la suite de l’accord, le pays sera en mesure de «capturer et manger des quantités assez prodigieuses de poisson supplémentaire».

Interrogé sur les domaines dans lesquels le Royaume-Uni et l’UE avaient concédé dans l’accord, le Premier ministre a déclaré: «Il serait juste de dire que nous voulions nous assurer, par exemple, d’avoir … un contrôle complet de nos pêcheries dès le départ et c’est juste dire que nous avons eu des négociations annuelles sur la pêche dans les plus brefs délais.

«L’UE a commencé avec je pense vouloir une période de transition de 14 ans, nous voulions trois ans, nous avons fini à cinq ans. Je pense que c’était une période de transition raisonnable et je peux assurer les grands fanatiques de poisson dans ce pays que grâce à cet accord, nous pourrons attraper et manger des quantités assez prodigieuses de poisson supplémentaire.