oris Johnson a averti que “des mesures plus strictes” pourraient être nécessaires pour contenir la propagation rapide du Covid-19.

Le Premier ministre a déclaré dimanche que le gouvernement maintenait les mesures de niveau 4 affectant Londres et de vastes pans du reste du Royaume-Uni sous un examen constant.

S’exprimant dans l’émission Andrew Marr de la BBC, M. Johnson a averti: «Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans de nombreuses régions du pays. Je suis totalement, totalement réconcilié avec cela. “

Il a ajouté: “Les habitants de ce pays sont réconciliés avec cela parce que tant que le vaccin ne sera pas vraiment mis en service de manière massive, nous combattons ce virus avec le même ensemble d’outils.”

Alors que la dispute sur la réouverture des écoles s’approfondissait, M. Johnson a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” qu’ils étaient en sécurité et que les parents devraient renvoyer les enfants d’âge primaire dans les salles de classe cette semaine où ils restent ouverts.

Les écoles primaires de Londres ont reçu l’ordre de rester fermées pour aider à contenir la propagation du virus – mais d’autres à travers le Royaume-Uni devraient actuellement ouvrir à partir de lundi.

M. Johnson a déclaré qu’il comprenait les préoccupations des gens concernant le retour des enfants pour le nouveau mandat, mais a déclaré que l’éducation était “une priorité”.

(Images de l’association de presse)

Le premier ministre a déclaré: «Les écoles sont sûres. Il est très, très important de le souligner.

«Le risque pour les enfants, pour les jeunes est vraiment très, très faible. Le risque pour le personnel est très faible.

“Je conseillerais à tous les parents de vouloir faire, de regarder où se trouve votre région, vous serez très majoritairement dans une partie du pays où les écoles primaires de demain seront ouvertes.”

Il a ajouté: “Je comprends les frustrations des gens, je comprends les angoisses des gens, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que les écoles sont sûres et que l’éducation est une priorité.”

Les syndicats enseignants disent que toutes les écoles devraient fermer pendant les deux prochaines semaines.

Samedi soir, le ministère de l’Éducation a déclaré que l’apprentissage à distance était “un dernier recours” et que les salles de classe devraient rouvrir “dans la mesure du possible” avec des mesures de sécurité appropriées pour aider à atténuer le risque de transmission.

“Comme nous l’avons dit, nous passerons à l’éducation à distance en dernier recours, avec l’implication des responsables de la santé publique, dans les zones où l’infection et les pressions sur le NHS sont les plus élevées”, a déclaré le porte-parole.

Des centaines de nouveaux sites de vaccination devraient être opérationnels cette semaine alors que le NHS intensifie son programme de vaccination avec la nouvelle université d’Oxford et AstraZeneca jab.

Quelque 530000 doses du vaccin seront disponibles pour un déploiement à travers le Royaume-Uni à partir de lundi et plus d’un million de patients ont déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer / BioNTech, qui a été la première à être approuvée par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Mais l’inspecteur en chef d’Ofsted Amanda Spielman, écrivant dans le Sunday Telegraph, a déclaré: «Il est clair que la vie des enfants ne peut pas être simplement suspendue en attendant que les programmes de vaccination prennent effet et que les vagues d’infection se calment.

“Nous ne pouvons pas favoriser l’apprentissage des jeunes ou leur développement plus large. Plus la pandémie dure, plus c’est vrai.”

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que le déploiement du vaccin était “notre grand espoir”, ajoutant: “Je veux que le gouvernement fasse tout ce qu’il peut pour cela, en exploitant les talents extraordinaires de notre NHS afin que nous puissions vacciner au moins deux millions de Britanniques. une semaine à la fin du mois. “

Mais, écrivant dans le Sunday Mirror, il a critiqué “un revirement chaotique de dernière minute sur les écoles”, ajoutant: “La confusion règne parmi les parents, les enseignants et les élèves sur qui sera de retour à l’école demain et qui ne le sera pas”.

La secrétaire générale de l’Union nationale de l’éducation (NEU), le Dr Mary Bousted, a déclaré plus tôt que les écoles devraient rester fermées pendant deux semaines pour “briser la chaîne” de transmission et empêcher le NHS de devenir submergé. ”

Le syndicat, qui représente la majorité des enseignants, a informé ses membres qu’il n’était pas prudent de retourner en classe lundi.