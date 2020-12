B

oris Johnson est sur le point de s’envoler pour Bruxelles pour tenter de franchir une étape décisive sur un accord commercial post-Brexit lors d’un dîner avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Premier ministre et le chef de l’UE poursuivront leurs discussions en personne mercredi après que le gouvernement britannique ait abandonné des plans controversés qui auraient permis aux ministres de violer le droit international.

Le rameau d’olivier est venu après que les deux parties sont parvenues à un accord sur la mise en œuvre de l’accord de divorce sur l’accord de retrait alors que le temps s’écoule rapidement jusqu’à la fin de la période de transition le 31 décembre.

Dans une déclaration mardi soir, Downing Street a déclaré: “Le Premier ministre se rendra à Bruxelles demain pour dîner avec VDL afin de poursuivre les discussions sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE.”

Mme von der Leyen a déclaré qu’elle “attendait avec impatience” d’accueillir M. Johnson mercredi soir, ajoutant: “Nous continuerons notre discussion sur l’accord de partenariat.”

(

Boris Johnson rencontrera Ursula von der Leyen pour un repas potentiellement décisif au siège de la Commission européenne à Berlaymont mercredi.

/ PA)

Le No 10 espère que le dîner pourrait ouvrir la voie à la reprise des pourparlers entre les négociateurs M. Barnier et son homologue de Downing Street, Lord Frost, mais il y avait des avertissements qu’il n’y aurait pas de compromis sur la souveraineté.

Une source gouvernementale britannique a déclaré: «Il est clair qu’une certaine impulsion politique sera nécessaire pour que les négociations progressent davantage.

«Si nous pouvons faire des progrès au niveau politique, cela pourrait permettre à Lord Frost et à son équipe de reprendre les négociations au cours des prochains jours.

«Mais nous devons être réalistes sur le fait qu’un accord ne sera peut-être pas possible car nous ne transigerons pas sur la reconquête de la souveraineté britannique.»

Les dirigeants des 27 États membres de l’UE doivent se réunir jeudi à Bruxelles pour un sommet de deux jours, donnant potentiellement une impulsion politique à un accord.

Plus tôt mercredi, le ministre du Cabinet Michael Gove et son homologue du comité mixte Royaume-Uni-UE, Maros Sefcovic, sont parvenus à un accord sur les contrôles aux frontières et les règles commerciales pour l’Irlande du Nord.

Leurs discussions sont séparées des négociations commerciales, qui restent dans l’impasse, mais l’accord pourrait améliorer les relations entre les deux équipes de négociation.

Les ministres ont exaspéré l’UE en demandant aux pouvoirs de violer le droit international dans des parties prépondérantes de l’UE dans le projet de loi britannique sur le marché intérieur, arguant qu’il était nécessaire de protéger les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en cas de non-accord.

Boris Johnson “ espère ” un accord commercial sur le Brexit mais admet que la situation est “ très délicate ”

Mais MM. Gove et Sefcovic ont déclaré dans un communiqué qu’un «accord de principe» avait été conclu sur toutes les questions et que le gouvernement retirerait les clauses controversées du projet de loi.

«Après un travail intensif et constructif au cours des dernières semaines par l’UE et le Royaume-Uni, les deux coprésidents peuvent désormais annoncer leur accord de principe sur toutes les questions, en particulier en ce qui concerne le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord», ont-ils déclaré.

L’accord couvre des questions telles que les contrôles aux frontières des produits animaux et végétaux, la fourniture de médicaments et la livraison de viandes réfrigérées et d’autres produits alimentaires aux supermarchés.

Il y avait également une “clarification” sur l’application des règles sur les subventions de l’État.

M. Sefcovic a déclaré qu’il espérait que l’accord donnerait une «dynamique positive» aux négociations commerciales, tout en reconnaissant que les deux parties étaient encore «très éloignées».

M. Gove, qui exposera mercredi plus de détails au Parlement, a déclaré aux journalistes que les entreprises d’Irlande du Nord bénéficieraient du «meilleur des deux mondes» avec un accès au marché unique de l’UE et un «accès sans entrave» à la Grande-Bretagne.

Cela vient après que le premier ministre a déclaré que les négociations commerciales avec le bloc se révélaient «très délicates» et qu’il était «très, très difficile» de progresser, mais qu’il avait bon espoir de parvenir à un accord.

La tentative de sauver un accord avec des pourparlers face à face entre les deux dirigeants politiques à Bruxelles interviendra après qu’un long appel téléphonique lundi n’a pas réussi à sortir de l’impasse dans les négociations menées par Lord Frost et M. Barnier.

Lord Frost devait retourner à Londres mardi pour discuter des différences restantes dans la conclusion d’un accord de libre-échange avec M. Johnson, a déclaré Downing Street.

Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait que le «pouvoir de la douce raison» triompherait mais que Bruxelles devait accepter qu’il y avait des limites aux conditions que le Royaume-Uni serait prêt à accepter.

Dans un message à Bruxelles, M. Johnson a reconnu que les deux parties “sont très éloignées” sur la pêche et a déclaré qu’il pourrait y avoir un moment où il est “temps de tirer des souches” et d’accepter qu’un accord est impossible.

«Il y a juste des limites au-delà desquelles aucun gouvernement ou pays sensé et indépendant ne peut aller et les gens doivent comprendre cela», a-t-il ajouté.

en relation

Il a continué à insister sur le fait que le Royaume-Uni «prospérera puissamment» avec ou sans un accord commercial avec l’UE, malgré les sombres avertissements du chien de garde du budget et du gouverneur de la Banque d’Angleterre sur l’impact.

Le Bureau de la responsabilité budgétaire a suggéré qu’une situation de non-accord pourrait effacer 2% du produit intérieur brut, une mesure de la taille de l’économie, en 2021.

Le gouverneur de la banque, Andrew Bailey, a averti que les dommages à long terme causés par une situation de non-accord seraient pires que le coup économique du coronavirus.

Mais M. Johnson a exhorté les gens à «être de bonne humeur» car il y avait «de grandes options à venir» pour le pays.