oris Johnson a appelé le public à minimiser ses contacts sociaux pendant la période des fêtes pour freiner la propagation du coronavirus, affirmant qu’un «petit Noël est un Noël plus sûr».

Mais malgré des directives plus fermes, le Premier ministre a refusé de durcir les réglementations permettant à trois ménages en Angleterre de se mélanger sur une période de cinq jours, insistant sur le fait qu’il serait «franchement inhumain» d ‘«interdire Noël».

La décision a été critiquée par la British Medical Association, qui a averti que des mesures assouplies “coûteraient sans aucun doute des vies” et auraient un impact “grave” sur le NHS au cours de la nouvelle année.

La stratégie commune des nations britanniques sur la mixité sociale de Noël s’est brisée mercredi après que le premier ministre Mark Drakeford a déclaré que seuls deux ménages pourraient se rencontrer au Pays de Galles.

Il a été confirmé par la suite qu’il s’agirait d’une exigence légale, plutôt que d’une simple orientation. En Ecosse, le Premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré que le moyen le plus sûr de passer Noël est «de rester dans votre propre foyer et chez vous».

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a déclaré que les lois existantes sur les rassemblements de Noël resteraient les mêmes.

Mais il a exhorté les gens à réduire leurs contacts sociaux au «nombre le plus bas possible» dans les cinq jours précédant Noël, et a déconseillé de voyager depuis des régions à taux d’infection élevé et de passer la nuit si possible.

Il a également suggéré que les gens devraient envisager d’attendre que les parents âgés aient été vaccinés avant de les rencontrer.

Le Premier ministre a admis que la situation était «pire et plus difficile» que ce qui avait été espéré lors de l’établissement des règles, ajoutant: «Nous gardons les lois les mêmes, mais nous voulons tous envoyer le même message: un Noël plus petit est va être un Noël plus sûr et un Noël plus court est un Noël plus sûr », a-t-il déclaré.

«Quand nous disons que trois ménages peuvent se réunir pendant cinq jours, je tiens à souligner que ce sont des maximums et non des objectifs à viser.

“Il sera toujours plus sûr de minimiser le nombre de personnes que vous rencontrez. Cela signifie que si vous visitez d’autres personnes à Noël, nous vous demandons dans les cinq jours à l’avance, dès ce vendredi, de réduire le nombre de personnes que vous êtes. en contact avec le plus bas possible.

“Si possible, ne voyagez pas d’une zone à forte prévalence à une zone à faible prévalence et évitez de rester loin de chez vous pendant la nuit si vous le pouvez.”

Il a terminé sa déclaration en disant: «Alors, passez un joyeux petit Noël et j’ai bien peur que cette année, je ne dis rien. Mais avec le vaccin et toutes les autres mesures que nous prenons, nous savons que les choses iront mieux dans ce pays d’ici Pâques.

Il a ajouté qu’il était sûr que Noël prochain sera «normal» pour toutes les familles du pays.

Une approche britannique commune signifie que jusqu’à trois ménages sont légalement autorisés à former une bulle de Noël entre le 23 et le 27 décembre.

Malgré cela, les dirigeants des administrations décentralisées ont mis à jour leurs propres orientations individuelles.

Au Pays de Galles, on conseille aux gens de limiter leurs bulles à deux ménages et on leur dit que le pays entrera dans son troisième verrouillage après Noël à partir du 28 décembre.

Pendant ce temps, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a recommandé que les gens ne se rencontrent qu’une seule journée et ne passent pas la nuit à moins que cela ne soit «inévitable».

Le président du conseil de la BMA, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré: «L’assouplissement des règles coûtera sans aucun doute des vies humaines et l’impact sur le NHS au cours de la nouvelle année sera grave.

«Pour ces raisons, en tant que voix de milliers de médecins, nous exhortons les gens à réfléchir longuement au nombre de personnes avec qui ils partagent leur Noël.»

Le Dr Nagpaul a ajouté: «Aucun de nous ne souhaiterait sciemment que ses proches souffrent ou mettent leur vie en danger et il est vital que nous prenions tous des précautions pour nous protéger les uns les autres.

«La BMA estime que le Premier ministre aurait dû saisir aujourd’hui l’occasion de restreindre les assouplissements afin de protéger les gens en Angleterre – comme nous l’avons vu le gouvernement du Pays de Galles le faire.

«Cependant, sans ce changement, nous, médecins, exhortons les gens à éviter de se rencontrer à moins que cela ne soit absolument nécessaire.»

Plus tôt à la Chambre des communes, M. Johnson a déclaré qu’il y avait unanimité dans les quatre pays parce qu’ils avaient convenu “qu’il n’y aura pas de changement aux lois concernant la formation de bulles de Noël”.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la divergence des orientations entre les administrations décentralisées était “une question pour elles”.

Il a ajouté: “Nous avons été clairs sur les règles de Noël, mais nous avons dit que ce n’est pas nous dire aux gens quoi faire, c’est aux individus de s’assurer qu’ils restent prudents.”

Panne à l’unanimité

Le Royaume-Uni assouplira les restrictions relatives aux coronavirus à Noël. Mais les plans visant à maintenir une approche cohérente dans tout le pays se sont effondrés.

Des entretiens ont eu lieu mardi et mercredi entre les dirigeants de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord et le ministre du Cabinet Michael Gove.

Boris Johnson a annoncé mercredi qu’il y avait «un accord unanime» entre les quatre pays «que nous devrions procéder en principe avec les réglementations existantes».

Mais tout comme M. Johnson a affirmé l’unanimité dans les quatre pays, les habitants du pays de Galles ont reçu pour instruction de limiter leurs bulles à deux ménages.

Pendant ce temps, plus au nord, Nicola Sturgeon a exhorté les Écossais à rester chez eux plutôt qu’à rendre visite à leurs proches, ou à éviter les nuitées s’ils jugent «essentiel» de rencontrer d’autres personnes.

Un sondage exclusif Ipsos MORI pour le Standard a révélé que la moitié du public pense que les règles relatives aux coronavirus pendant la période de Noël ne sont pas assez strictes.

Le British Medical Journal et le Health Service Journal ont appelé le gouvernement à «revenir sur sa décision irréfléchie d’autoriser le mélange des ménages et à étendre les niveaux pendant la période de Noël de cinq jours».