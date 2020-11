B

oris Johnson a averti que la Grande-Bretagne n’était «pas encore sortie du bois» dans la lutte contre le coronavirus, car il a déclaré aux gens que Noël serait la saison pour être «très prudent».

Le Premier ministre a déclaré que malgré les développements positifs dans la course au vaccin Covid-19, les mois à venir «seront durs, ils seront froids, ils incluent janvier et février lorsque le NHS est sous sa plus grande pression».

M. Johnson, qui s’auto-isole, a fait ces commentaires par liaison vidéo lors d’une conférence de presse à Downing Street avec le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, et le directeur d’Oxford Vaccine Group, le professeur Andrew Pollard.

Il a averti que “ce n’est pas le moment de laisser le virus se déchirer pour les fêtes de Noël”.

«C’est la saison pour être joyeuse, mais c’est aussi la saison pour être joyeux, surtout avec les parents âgés.

Interrogé sur un accord de règles pour Noël à travers les nations du Royaume-Uni, Boris Johnson a déclaré: «Nous voulons que les gens puissent célébrer, mais nous ne voulons pas le ruiner en exagérant.

“Je pense qu’il y a un large consensus à ce sujet et je pense que vous pouvez probablement vous attendre à des nouvelles sur la voie à suivre très bientôt.”

Lundi, l’équipe à l’origine du vaccin contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca a déclaré que son jab s’était avéré efficace à 70%.

en relation

Il fait suite aux résultats positifs de Pfizer et de Moderna, mais aucun des jabs n’a encore été approuvé pour utilisation et faire vacciner les gens sera une entreprise majeure.

Le Premier ministre a déclaré: «Nous pouvons entendre les sabots de tambour de la cavalerie qui franchissent le front de la colline, mais ils ne sont pas encore là.

«Même si les trois vaccins sont approuvés, même si les calendriers de production sont respectés – et que les vaccins sont notoirement en retard dans leurs calendriers de production – il faudra des mois avant que nous puissions être sûrs d’avoir vacciné tous ceux qui ont besoin d’un vaccin.»

– Au niveau 2, l’alcool ne peut être servi que dans les établissements d’accueil dans le cadre d’un repas copieux.

– Au niveau 3, les pubs et les restaurants ne pourront proposer que des services de plats à emporter et de livraison, tandis que les divertissements intérieurs, les hôtels et autres hébergements seront fermés.

Le couvre-feu de 22 heures sera assoupli, les dernières commandes étant désormais fermées à cette heure et les locaux ayant reçu l’ordre de fermer à 23 heures.

(POOL / . via .)

Les détails des domaines dans lesquels les niveaux seront définis jeudi.

M. Johnson a déclaré que «les choses auront l’air et se sentiront très différentes» après Pâques avec un vaccin et des tests de masse.

Mais il a souligné que les mois à venir «seront durs, ils seront froids, ils incluent janvier et février lorsque le NHS est sous sa plus grande pression».

Cela signifiait la nécessité de nouveaux niveaux à partir du mercredi 2 décembre, remplaçant le verrouillage de l’Angleterre, avec plus de zones soumises à des restrictions plus strictes que le régime régional précédent.