Les chiffres du gouvernement suggèrent que le nombre de médecins et d’infirmières a augmenté l’an dernier, mais le premier ministre a dit qu’il voulait aller plus loin dans l’année à venir.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Johnson devrait appeler ceux qui recherchent un emploi ou un changement de carrière à envisager des rôles de première ligne dans le secteur public en 2021.

On pense que plus d’un million d’emplois ont été perdus en raison des restrictions mises en place pour contrôler la propagation du coronavirus.

Célébrations du Nouvel An 2021 dans le monde

Feux d’artifice du Nouvel An de la Sky Tower d’Auckland

TV1

Des feux d’artifice explosent au-dessus de l’opéra de Sydney et du Harbour Bridge alors que les célébrations du Nouvel An commencent à Sydney

AP

Feux d’artifice du Nouvel An à Sydney, Australie

abc

Des feux d’artifice sont lancés depuis la Sky Tower pour marquer le changement d’année le soir du Nouvel An à Auckland

AP

Les gens tiennent des pancartes et des ballons formant le numéro 2021 lors des célébrations du Nouvel An à Amritsar

. via .

Des feux d’artifice explosent au-dessus de l’opéra de Sydney et du Harbour Bridge alors que les célébrations du Nouvel An commencent à Sydney

AP

Des feux d’artifice explosent au-dessus de l’opéra de Sydney et du Harbour Bridge alors que les célébrations du Nouvel An commencent à Sydney

REUTERS

Les chiffres de l’année 2021 peints de lumière devant un sapin de Noël illuminé

. via .

Feux d’artifice du Nouvel An à Sydney, Australie

abc

Les gens visitent un quartier commerçant le soir du Nouvel An à Séoul

. via .

Un vendeur décore un ballon à vendre au bord d’une rivière le soir du Nouvel An à Wuhan

REUTERS

Les amateurs de restaurant sont vus à manger en plein air dans le cadre de la ‘Street Feasts festival’ une initiative créée par la ville de Melbourne au lieu de feux d’artifice du Nouvel An pendant les célébrations du Nouvel An o

.

Les gens ont vu leur photo prise devant un néon Happy New Year alors que des personnes portant des masques passent devant pendant les célébrations du Nouvel An

.

Feux d’artifice du SkyTower lors des célébrations du Nouvel An à Auckland

. pour Auckland Unlimi

Les dévots thaïlandais se couchent dans des cercueils lors d’une cérémonie de résurrection au Wat Takien dans l’espoir de se nettoyer du mauvais karma lors de leur «renaissance» le 31 décembre 2020 à Bangkok, Thaïlande

.

Des femmes marchent sous un parapluie devant un panneau 2021 affiché au centre-ville de Pristina

. via .

Un homme habillé en “tinsel monster” vagues lors des célébrations du Nouvel An à Auckland, Nouvelle-Zélande,

AP

Un coiffeur se rase en “2021” pour qu’un client accueille la nouvelle année dans un salon de coiffure à Ahmedabad, en Inde

REUTERS

Les clients sont vus à l’Opéra Bar pendant les célébrations du Nouvel An

.

Feux d’artifice du Nouvel An à Sydney, Australie

abc

Le feu d’artifice du port de Sydney est vu au-dessus d’un parvis de l’Opéra de Sydney presque vide pendant les célébrations du Nouvel An

.

Les gens avec des cierges éclairés célèbrent le Nouvel An à Federation Square lors de la célébration du Nouvel An à Melbourne

.

Des feux d’artifice du Nouvel An éclatent au-dessus de l’emblématique Harbour Bridge et de l’Opéra (L) pendant le feu d’artifice

. via .

Le feu d’artifice du port de Sydney est vu au-dessus d’un parvis de l’Opéra de Sydney presque vide pendant les célébrations du Nouvel An

.

Des feux d’artifice explosent au-dessus de l’opéra de Sydney et du pont du port de Sydney lors du réveillon du Nouvel An réduit

REUTERS

Un couple s’embrasse alors qu’ils amènent la nouvelle année à Federation Square lors des célébrations du Nouvel An à Melbourne

.

JAPON-NOUVEL AN

. via .

Feux d’artifice explosent sur Hagley Park à Christchurch, Nouvelle-Zélande,

AP

Les gens font la queue pour offrir des prières au temple Sensoji le soir du Nouvel An à Tokyo

. via .

Les gens dansent sur les rives du fleuve Yangtze le soir du Nouvel An à Wuhan

. via .

Un artiste porte un écran facial dans un centre commercial de Bangkok le soir du Nouvel An

REUTERS

Les habitants de la commune de Genemuiden célèbrent la fin de l’année 2020 avec le tir au carbure

ANP / . via .

Des enfants portant des masques faciaux se rassemblent dans un centre commercial alors que les célébrations du compte à rebours du Nouvel An et les événements bondés ont été interdits au milieu de la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) à Bangkok,

REUTERS

Les gens posent près d’une décoration à la veille du Nouvel An dans un centre commercial à Mumbai

. via .

Dans le cadre des efforts visant à atteindre les personnes touchées par le ralentissement de l’emploi, une campagne de recrutement est prévue dans les mois à venir pour encourager les gens à envisager d’occuper des postes de première ligne dans le NHS, l’enseignement et les prisons.

Il y aura également une campagne publicitaire télévisée spécifique pour les policiers, qui doit commencer le mardi 5 janvier, à travers l’Angleterre et le Pays de Galles.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons les meilleurs fonctionnaires et je ressens un énorme sentiment d’admiration quand je pense au soin, au courage et à la détermination avec lesquels nos médecins, infirmières, enseignants, policiers et employés pénitentiaires ont relevé les défis. de la pandémie.

«Il y a de la lumière au bout du tunnel Covid – le vaccin offre un espoir croissant de retour à la normale d’ici Pâques et je suis déterminé à mieux reconstruire après la pandémie et à profiter des opportunités qui nous attendent.

«Mon engagement à recruter plus d’enseignants, d’infirmières, de policiers et d’autres travailleurs de première ligne est inébranlable.

«Nous avons bien progressé cette année, mais 2021 sera une année de croissance et de renouveau – et avoir les meilleurs travailleurs de première ligne en sera un élément essentiel.»

Selon les chiffres du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le nombre d’infirmières du NHS en Angleterre a augmenté de 13 313 l’an dernier pour atteindre un record de 299 184.

Les ministres se sont engagés à recruter 50000 infirmières de plus d’ici 2024.

(

Le prince de Galles rencontre des membres du personnel lors d’une visite à l’hôpital de Tetbury pour remercier le personnel pour son travail pendant la pandémie

/ PA)

Un porte-parole du Royal College of Nursing a déclaré que les chiffres du recrutement des infirmières pour 2020 avaient été «gonflés» par le retour du personnel au travail pendant la pandémie.

«Le niveau des emplois d’infirmière vacants est obstinément élevé au début de 2021», a averti le porte-parole.

«Le gouvernement doit faire tout son possible pour convaincre ces professionnels de rester et d’en attirer d’autres de façon permanente, avec une augmentation de salaire précoce et significative du NHS et le soutien réel dont les étudiants en sciences infirmières ont besoin.»

Le nombre de médecins a également augmenté de 6 030 autres, selon les responsables de la santé, les derniers chiffres publiés en septembre indiquant qu’il y a près de 122 500 enregistrés dans le pays.

Le nombre d’enseignants est également en hausse, avec 41 000 nouveaux stagiaires recrutés en 2020, tandis que le gouvernement cherche à mettre 20 000 policiers de plus en alerte avant les prochaines élections, avec 6 000 déjà embauchés.

Les rangs des forces frontalières ont été renforcés dans le cadre des préparatifs du Brexit – environ 900 membres du personnel opérationnel supplémentaires ont été recrutés au cours de l’exercice 2019/20 et 1100 autres seront recrutés d’ici juillet 2021, a déclaré un porte-parole du numéro 10.

Pendant ce temps, 1760 autres agents pénitentiaires ont été recrutés en Angleterre et au Pays de Galles, aux côtés de 443 agents de probation supplémentaires, en 2020.

Le ministère de la Justice prévoit de recruter 3 200 autres agents pénitentiaires et 1 500 agents de probation au cours de l’exercice 2021/22, a ajouté un porte-parole.