Le ministre Boris Johnson a déclaré qu’il espérait qu’il serait prudent de commencer à rouvrir des écoles en Angleterre à partir du 8 mars.

Boris Johnson a déclaré que les écoles des Communes ne rouvriraient pas immédiatement après le semestre de février, comme espéré auparavant.

Il a déclaré à la Chambre des communes: «Je sais comment les parents et les enseignants ont besoin d’autant de certitude que possible, y compris un préavis de deux semaines du retour de l’enseignement en face à face.

“Je dois donc informer la Chambre que pour les raisons que j’ai exposées, il ne sera pas possible de rouvrir les écoles immédiatement après le semestre de février.

«Mais je sais à quel point ce sera frustrant pour les élèves et les enseignants qui ne veulent rien de plus que de retourner en classe.

«Pour les parents et les soignants qui ont passé tant de mois à jongler avec leur travail de jour, non seulement avec l’enseignement à domicile, mais aussi pour répondre à la myriade d’autres demandes de leurs enfants, du petit-déjeuner jusqu’au coucher.

Il a déclaré que l’impact des fermetures d’écoles prendra plus que cette année à compenser et qu’ils travailleront avec les parents, les enseignants et les écoles afin que les élèves puissent rattraper leur apprentissage au cours de ce Parlement.

Réagissant à l’annonce, Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: “Ce qui est crucial, c’est que le gouvernement veille à ce que la réouverture complète se fasse d’une manière sûre et durable, et qui inspire la confiance de le personnel éducatif et le public.

«Il doit aplanir la confusion sur l’utilisation des tests de coronavirus à retournement rapide, revoir ses directives sur les mesures de sécurité pour les écoles pour s’assurer qu’elles sont adaptées aux besoins et établir un calendrier pour la vaccination du personnel de l’éducation.