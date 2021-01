B

oris Johnson a déclaré qu’il espérait établir une feuille de route hors du verrouillage dans les «prochaines semaines».

M. Johnson a fait ces commentaires lors des questions du Premier ministre de mercredi.

Cela vient après que le Royaume-Uni a dépassé le seuil sombre de 100000 décès de coronavirus. Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a pressé le Premier ministre pour une réponse sur les raisons pour lesquelles le nombre de morts était si élevé.

M. Johnson a déclaré aux Communes: «Je dois dire [Sir Keir] il n’y a pas de réponses faciles – le verrouillage perpétuel n’est pas une réponse. »

Le Premier ministre a déclaré qu’il ferait «tout» ce qu’il peut pour déployer le programme de vaccination, ajoutant: «6,9 millions de personnes dans notre pays ont reçu le vaccin. Nous sommes sur la bonne voie, si nous pouvons obtenir les fournitures, pour atteindre l’objectif de le JCVI un à quatre groupes les plus vulnérables d’ici le 15 février.

«Et j’espère vraiment être, dans les prochaines semaines, expliquer de manière beaucoup plus détaillée comment ce pays peut sortir maintenant de la pandémie.»

Plus tard dans l’échange, Sir Keir a déclaré: «Le Royaume-Uni est le premier pays d’Europe à enregistrer 100 000 décès de Covid, nous avons également la récession la plus profonde de toutes les grandes économies, nos écoles sont fermées et nos frontières sont ouvertes.

«Ma plus grande préoccupation est que le premier ministre n’a toujours pas tiré les leçons de l’année dernière, et je crains que nous ne verrons plus de tragédies et des jalons plus sinistres.

Lors d’une sombre conférence de presse mardi soir, Johnson a déclaré qu’il avait pris «l’entière responsabilité» de toutes les mesures prises par son gouvernement et a insisté sur le fait qu’il avait fait «tout ce que nous pouvions» pour limiter les décès.