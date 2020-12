B

oris Johnson a déclaré aujourd’hui qu’il était prêt à «tirer les moignons» des négociations sur le Brexit après une semaine de troubles que les responsables britanniques attribuent à une embuscade française.

Le Premier ministre a lancé un appel au «pouvoir de la douce raison» pour obtenir un accord commercial sur la ligne, mais a déclaré qu’il y avait «des limites au-delà desquelles…. aucun pays ne peut y aller ».

Préparant le terrain pour des entretiens en face à face avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plus tard cette semaine, il a qualifié l’impasse des pourparlers de «très délicate».

«Bien sûr, nous avons toujours de l’espoir, mais il peut arriver un moment où nous devrons reconnaître qu’il est temps de dessiner des souches, et c’est ainsi qu’il en est», a déclaré le Premier ministre.

«Mais nous prospérerons puissamment, comme je l’ai toujours dit, quelle que soit la version, et si nous devons opter pour une solution australienne, c’est bien aussi.»

Les commentaires optimistes de M. Johnson lors d’une visite à l’hôpital sont intervenus après que la France a rallié les pays voisins pour demander de dernière minute à la Grande-Bretagne de céder plus de droits de pêche et de faire face à des sanctions immédiates pour des violations présumées des règles de concurrence.

Le ministre français des Affaires étrangères Clément Beaune a réitéré ce matin la menace de son pays de mettre son veto à tout accord qui “sacrifie” ses pêcheurs. “En ce qui concerne la pêche, il n’y a aucune raison de céder à la pression britannique. Nous pouvons faire des efforts mais sacrifier la pêche et les pêcheurs, non”, a-t-il déclaré à la radio RMC.

L’idée maîtresse des remarques de M. Johnson était que la Grande-Bretagne est également prête à retirer le bouchon sans accord commercial et à revenir aux conditions nues de l’Organisation mondiale du commerce, ce que le n ° 10 appelle un «accord de type australien».

Lorsqu’on lui a demandé si sa rencontre avec Mme von der Leyen ferait une différence, il a déclaré: «Vous devez être optimiste, vous devez croire qu’il y a le pouvoir de la douce raison de faire passer cette chose.

“Mais je dois vous dire que cela semble très, très difficile pour le moment.”

Il a déclaré que le Royaume-Uni «ferait de son mieux» pour obtenir un accord de libre-échange global à la canadienne, mais a poursuivi: «Nous verrons quand nous en arriverons au cours des prochains jours. La position du gouvernement britannique est que nous sommes prêts à nous engager, à n’importe quel niveau, politique ou autre…. mais il y a des limites au-delà desquelles évidemment aucun gouvernement ou pays indépendant sensé ne peut aller.

La réunion entre M. Johnson et Mme von der Leyen est désormais considérée comme un moment décisif dans les discussions tendues qui traînent depuis quatre ans mais qui doivent se terminer avec ou sans accord le 31 décembre. avoir lieu demain au plus tôt, ou aussi tard que vendredi.

Les comptes rendus de la semaine dernière suggèrent que l’équipe du président de la Commission a été plus disposée à faire des concessions que le négociateur en chef de l’UE d’origine française Michal Barnier.

Un compte rendu, reconnu par des sources britanniques, suggère qu’il y avait de l’optimisme du côté britannique quant à la conclusion d’un accord à la suite des progrès réalisés le mois dernier alors que M. Barnier était dans un isolement auto-isolé et que la directrice de cabinet adjointe de Mme von der Leyen, Stephanie Lis, rôle plus important dans les discussions tendues.

Cependant, le président français Emmanuel Macron a reculé devant ce qu’il considérait comme des compromis excessifs et a rallié l’Espagne, l’Italie, le Danemark et les Pays-Bas pour soutenir une ligne plus dure en matière de pêche, de règles de concurrence et de gouvernance, les dernières questions en suspens.

M. Barnier a ensuite dévoilé de nouvelles demandes jeudi dernier, y compris une proposition ressuscitée pour que la Grande-Bretagne soit liée à perpétuité aux règles de concurrence de l’UE, la commission étant habilitée à imposer des droits de douane sur les marchandises si elle estimait qu’il y avait une infraction.

La chancelière allemande Angela Merkel est la principale voix parmi les «colombes», y compris l’Irlande, la Suède et l’Autriche qui veulent un accord commercial.

La livre sterling a baissé de 0,3% à Londres après les commentaires de M. Johnson à 1,3338 $, bien que ce soit bien au-dessus du creux de 1,3225 $ de lundi. Il s’est renforcé hier soir après l’annonce des entretiens avec Mme von der Lyon.

Le gouvernement a été vaincu par les Lords hier soir pour avoir donné au Parlement un plus grand mot à dire dans l’approbation des accords commerciaux post-Brexit.

Pairs soutenus par 308 voix contre 261, majorité 47, un amendement multipartite au projet de loi sur le commerce appelant à une plus grande responsabilité et transparence des accords.

Auparavant, le gouvernement avait déclaré qu’il retirerait toute menace de violation du droit international en cas de succès des négociations commerciales sur le Brexit. Après avoir réinséré les clauses litigieuses dans le projet de loi sur les marchés internes, il a déclaré qu’elles seraient à nouveau supprimées s’il y avait un accord.