«Ravi de parler au président Joe Biden ce soir», a écrit M. Johnson sur Twitter.

«J’ai hâte d’approfondir l’alliance de longue date entre nos deux pays alors que nous conduisons une reprise verte et durable de Covid19.»

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que le Premier ministre avait chaleureusement salué la décision de M. Biden de rejoindre l’accord de Paris sur le changement climatique et l’Organisation mondiale de la santé.

«Le Premier ministre a salué l’action précoce du président Biden pour lutter contre le changement climatique et son engagement à atteindre le zéro net d’ici 2050», a déclaré le porte-parole.

«S’appuyant sur la longue histoire de coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de sécurité et de défense, les dirigeants se sont réengagés en faveur de l’alliance de l’OTAN et de nos valeurs communes dans la promotion des droits de l’homme et la protection de la démocratie.

«Ils ont également discuté des avantages d’un éventuel accord de libre-échange entre nos deux pays, et le Premier ministre a réitéré son intention de résoudre les problèmes commerciaux existants dès que possible.

«Les dirigeants ont hâte de se rencontrer en personne dès que les circonstances le permettront et de travailler ensemble à travers le G7, le G20 et la Cop26 cette année.»

Cela vient après que M. Johnson ait été mis sur la sellette par Sky News mercredi quand on lui a demandé si le nouveau président était «réveillé», un terme utilisé contre le démocrate par certains de ses opposants au milieu des guerres culturelles en Amérique.

M. Johnson a répondu: «Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Ce que je sais, c’est qu’il est un fervent partisan de l’Alliance transatlantique et c’est une bonne chose et un partisan de beaucoup de choses que nous voulons accomplir ensemble et dans la mesure où il n’y a rien de mal à être réveillé.

«Mais ce que je peux vous dire, c’est que c’est très, très important pour tout le monde et je me placerais dans la catégorie des personnes qui croient qu’il est important de défendre votre histoire et vos traditions et vos valeurs et choses en lesquelles vous croyez.

Le Premier ministre est considéré avec une profonde suspicion par certains hauts démocrates autour de M. Biden qui – contrairement à l’ancien président – n’était pas fan du Brexit.

Beaucoup ont été offensés par son balayage latéral contre Barack Obama «partiellement kényan» lors de la campagne référendaire de l’UE en 2016, tandis que M. Biden l’a décrit un jour comme un «clone physique et émotionnel» de M. Trump.