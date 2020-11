O

Samedi après-midi, alors que Boris Johnson s’apprêtait à annoncer le verrouillage qu’il avait désespérément tenté d’éviter, un personnage vaguement familier s’est glissé au 10 Downing Street pour examiner les données scientifiques par lui-même.

Ce n’était pas un ministre du Cabinet, ni un scientifique de haut niveau, mais Steve Baker, un député d’arrière-ban qui a formé cette année l’un des nouveaux groupes de pression conservateurs qui se sont précipités sur les bancs verts du Parlement, The Lockdown Skeptics.

Il était accompagné de trois scientifiques et d’un analyste de données, tous autorisés à «scruter rigoureusement» les graphiques que le premier ministre présenterait à la nation ce soir-là. M. Baker a joué un rôle important lors des batailles du Brexit en tant que fouet et stratège des Spartans, le plus dur et le plus expérimenté du groupe de recherche européen des Brexiteers durs. Covid l’a rendu influent d’une nouvelle manière. «Voilà pour une majorité de 80 sièges», gémit un conservateur à la vue. «Aucun 10 n’a à faire approuver son plan par Steve Baker et ses experts personnels.»

Cela fait un an que Boris Johnson a lancé les élections générales qui le verraient revenir à Westminster avec la plus grande majorité de tout premier ministre conservateur depuis Margaret Thatcher en 1987. Douze mois plus tard, les rêves du Premier ministre d’un pouvoir sans entrave sont en cendres, alors que de nouvelles fissures et des fiefs émergent quotidiennement.

Les difficultés ont été mises en évidence lorsque la réunion secrète «Quad» qui a convenu du verrouillage, de Johnson, du chancelier Rishi Sunak, du secrétaire à la Santé Matt Hancock et du ministre du Cabinet Michael Gove, a fait l’objet d’une fuite complète, peut-être pour empêcher le Premier ministre de changer d’avis.

(

Steve Baker

/ .)

Covid-19 a considérablement accéléré l’entropie inévitable du centre. Au lieu de la stabilité d’une grande majorité, des myriades de factions se dressent dans un paysage tourbillonnant. L’un des plus récents est le Northern Research Group, un corps de 70 députés dont les membres reflètent non seulement une zone géographique, mais aussi les attitudes des colons politiques.

D’autres vont du Common Sense Group «anti-réveillé», qui tiendra les pieds du premier ministre au feu sur des questions allant de la licence de la BBC à l’immigration, et son antithèse, le progressiste One Nation Caucus.

Et comme Covid-19 a vidé le salon de thé et les groupes de restauration traditionnels à Westminster, les escarmouches à l’ère de la pandémie ont migré en ligne, dans des groupes WhatsApp en plein essor. Certains sont surveillés de près par les whips conservateurs, d’autres opèrent dans un monde crépusculaire secret qui leur est propre, où les messages cryptés sur téléphone portable coordonnent les rébellions au-delà des antennes du No 10.

Plus près de Downing Street, le Premier ministre a également les problèmes habituels de rassembler un Cabinet bousculé par des ego conflictuels, des idées rivales et des prétendants à la direction passés et futurs.

La plus grande base d’énergie en dehors du n ° 10 est, comme toujours, le Trésor. Bien que Rishi Sunak évite d’être publiquement en désaccord avec le Premier ministre, les ministres détectent des différences entre eux, y compris sur le verrouillage et les dépenses. Le discours de M. Sunak appelant les Britanniques à «vivre sans peur» a provoqué une forte respiration.

(

Rishi Sunak

/ PA)

Les députés notent que M. Sunak déploie de réels efforts pour rencontrer les députés d’arrière-ban. Le PPS de Sunak – ses yeux et ses oreilles aux Communes – Le député du South Suffolk, James Cartlidge, est considéré comme l’un des meilleurs pour les députés d’arrière-ban, et plus accessible que les PPS de Johnson Alex Burghart et Trudy Harrison. «Le n ° 10 semble ignorer le Parlement», s’est plaint un député. «L’équipe du Trésor est très douée pour écouter les députés d’arrière-ban.»

Le chancelier a montré son acier lorsque les alliés de Gavin Williamson ont cherché à lui reprocher le fiasco des dîners scolaires gratuits. Un rare contre-briefing de Great George Street a pointé du doigt le secrétaire à l’Éducation en disant: «Il n’y a rien à bloquer. Le ministère de l’Éducation n’a jamais envoyé de proposition de dépenses. »

Le PPS junior du Trésor, Claire Coutinho, une ancienne banquière d’investissement élue l’année dernière en tant que députée de East Surrey, est considérée comme l’une des stars de la rentrée 2019 et une future haute ministre.

Au Cabinet, une ligne de démarcation claire sur les freins aux coronavirus émerge à plusieurs reprises entre les ministres qui s’opposent à de lourdes restrictions pour le bien de l’économie – le chancelier, le secrétaire aux affaires Alok Sharma, le secrétaire en chef du Trésor Steve Barclay, la secrétaire au Commerce international Liz Truss et le secrétaire aux Transports Grant Shapps – et les deux membres du quad qui sont considérés comme les plus désireux d’agir rapidement pour sauver des vies, MM. Hancock et Gove. Bien que moins nombreux au Cabinet, ces derniers ont des renforts sous la forme de scientifiques Sage et d’experts médicaux.

(

Matt Hancock

/ . via .)

Au Parlement, des élections régulières pour les comités restreints ont conduit à l’évolution d’une nouvelle classe de grands indépendants d’esprit qui doivent leurs positions à toute la Chambre plutôt qu’aux machinations du bureau des whips. L’un est le président du comité de la justice, Bob Neill, qui a mené la révolte contre le projet de loi sur les marchés intérieurs. Jeremy Hunt, le président de la santé est un autre qui attire une attention instantanée lorsqu’il appelle le n ° 10.

Sur les bancs d’arrière-ban, de nouveaux groupes de gingembre semblent se former presque chaque semaine. L’ambition de Northern Research Group ressort clairement du jeu de mots effronté de son nom, un écho délibéré du Groupe européen de recherche (ERG), qui a retenu les projecteurs de 2017 à 2019 après que Mme May ait gaspillé sa majorité. «Le nom n’est pas une coïncidence», déclare un membre. «Le Brexit était l’ancien champ de bataille. Le nord est l’endroit où se déroulent les prochaines élections. »

NRG est dirigé par Jake Berry, l’ancien ministre des centrales électriques du Nord et auparavant un proche allié de M. Johnson. Il compte 70 membres dont les circonscriptions s’étendent des Midlands à travers les frontières écossaises. Les membres comprennent Ben Bradley de Mansfield, Jack Brereton de Stoke on Trent South et au moins un conservateur écossais, John Lamont, qui représente le Berwickshire, Roxburgh et Selkirk.

Le One Nation Caucus estime être le plus grand groupe de députés conservateurs avec 100 membres, dont un tiers sont de nouveaux députés. Présidé par Damian Green, l’ancien DPM de facto, il se réunit chaque semaine, reçoit des briefings ministériels et aura bientôt des orateurs extérieurs. Il a «sauvé» Boris de la défaite sur sa menace de violer le droit international avec une révolte calibrée pour améliorer plutôt que détruire le projet de loi sur les marchés intérieurs. Bien que formé lors des guerres du Brexit, Green a réinventé le caucus en se concentrant sur les valeurs des modernisateurs plutôt que sur l’Europe. Il a soutenu des repas scolaires gratuits et défendra le budget de l’aide si Johnson vise.

Certains groupes existent dans un seul but, comme s’opposer aux nouvelles lois sur l’aménagement du territoire qui exaspèrent les députés conservateurs. Ils ne doivent pas être sous-estimés: le China Research Group a organisé la première rébellion réussie du nouveau parlement, empêchant Huawei d’aider à construire des communications 5G. Dirigé par Tom Tugandhat, le président intelligent et ambitieux du Comité spécial des affaires étrangères, il compte de grandes bêtes telles que David Davis, IDS et Damian Green.

Les sceptiques de verrouillage de Baker ne doivent pas non plus être ignorés. Un député a déclaré: «Ce sont des députés durs et bien entraînés, dont beaucoup de Spartiates. Si j’étais Boris, je me méfierais d’eux.

Le Common Sense Group, dirigé par John Hayes, promeut les vues de la droite de la vieille école. Il a attiré plusieurs nouveaux députés dans d’anciens sièges travaillistes, y compris Ben Bradley de Mansfield qui a fait fureur en attaquant les bons de repas scolaires gratuits. Un rival taquine: “Il s’agit essentiellement de Cornerstone qui a dû être renommé après que Keith Simpson les ait surnommés Tombstone.”

(

Premier ministre Boris Johnson

/ AP)

Un autre roman est The Blue Barricade, un groupe WhatsApp réservé aux députés conservateurs élus dans l’ancien groupe de sièges «Mur rouge» dans les Midlands et le Nord. Beaucoup ont de petites majorités mais se considèrent comme ayant des priorités politiques très distinctes de celles des députés du Sud occupant des sièges marginaux. Un député explique: «Il y a un monde de différence entre les marginaux de Londres, où la démographie évolue contre les titulaires conservateurs, et les sièges du Nord où la démographie change en notre faveur. À Sedgefield, Tony Blair avait une majorité de 20 000, maintenant le député conservateur a une majorité de 3 500. À Chingford, la majorité d’IDS est passée de 18 000 à 1 200. »

Ensuite, il y a le groupe d’admission 2019, les 107 députés qui ont pris leur siège l’année dernière et qui visent à copier l’admission «dorée» de 2010 dont les promotions et l’influence ont rendu jaloux les députés plus âgés.

En tant que passionné de classiques, Boris Johnson pourrait bien apprécier l’ironie que son triomphe à 80 sièges a semé les graines des rébellions auxquelles il fait maintenant face, en créant une surabondance de tribus indisciplinées avec du temps libre et de petites majorités à défendre.

En tant qu’historien, il sera certainement au courant de ce qui est arrivé au dernier dirigeant conservateur à avoir remporté une telle victoire. Trois ans après son triomphe en 1987, Mme Thatcher a été recrachée par un parti conservateur qui s’était fracturé en une coalition dirigée par Hydra de rivaux et de comploteurs.

Boris Johnson peut-il éviter son destin? Peut-être. Mais le Premier ministre devra être plus sûr de lui qu’il ne l’a semblé ces dernières semaines pour survivre aux prochaines élections en 2024.