oris Johnson a été aujourd’hui frappé par une vague de protestations contre les plans en cours de discussion pour que la Grande-Bretagne réduise ses dépenses d’aide à l’étranger alors que le monde se remet de la pandémie de Covid-19.

Le ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a fait valoir que cette décision était un «choix légitime» à considérer à un «moment unique» étant donné les centaines de milliards dépensés pour faire face à l’impact de la crise des coronavirus.

Cependant, la proposition a été immédiatement condamnée par les hauts députés conservateurs et travaillistes.

Interrogé pour savoir s’il soutiendrait la réduction du budget de l’aide à l’étranger de la Grande-Bretagne de 0,7% du revenu national à 0,5%, il a déclaré à LBC Radio: «Nous devrons l’examiner attentivement, mais ce qui est sans aucun doute vrai, c’est que nous avons dépensé des centaines de milliards de livres. cette année, afin de protéger au mieux le public britannique des effets du coronavirus afin que les finances publiques soient dans la pire position qu’elles aient été de ma vie, des choix difficiles sont donc nécessaires.

«Ainsi, le chancelier devra réfléchir très attentivement à la question de savoir si c’est quelque chose qu’il souhaite déployer en ce moment unique.

«Nous voulons tous que le Royaume-Uni joue son rôle au sein de la communauté internationale et nous avons une excellente réputation pour le travail que nous accomplissons à travers nos agences de développement international.

«Donc, nous ne voudrions pas compromettre cela à long terme, mais je pense qu’il y a un choix légitime pour le Royaume-Uni de savoir si, dans la situation immédiate dans laquelle nous nous trouvons, nous voulons examiner nos options.

Pressé de savoir s’il pouvait soutenir une réduction, il a ajouté: «C’est une question légitime pour nous de nous demander en ce moment s’il serait sage ou non de dépenser un peu moins compte tenu du fait que les finances publiques sont situation vraiment difficile. C’est le choix que la chancelière devra faire dans les prochaines semaines.

Cependant, l’ancien secrétaire au développement international Andrew Mitchell, député conservateur de Sutton Coldfield, a déclaré à The Standard: «Le point essentiel à propos du 0,7 est qu’il ne s’agit pas d’une somme fixe mais d’un reflet de l’état de notre économie.

«Si notre économie souffre – comme c’est si clairement le cas pendant cette terrible pandémie – alors les dépenses de développement diminuent en conséquence et partagent à juste titre cette souffrance économique.

“Je ne pense pas que le Parlement renversera facilement cette position morale et juridique – et il n’est pas non plus dans notre intérêt national de le faire.”

Le manifeste électoral du Parti conservateur de 2019 déclare: «Nous maintiendrons fièrement notre engagement de consacrer 0,7% du RNB au développement et ferons davantage pour aider les pays bénéficiaires de l’aide à devenir autosuffisants.

Sarah Champion, présidente travailliste de Commons International Development, a critiqué la réduction proposée.

Elle a tweeté: «Les dépenses d’aide étrangère font face à la crise de Covid. Cela porterait un préjudice incalculable à notre réputation internationale au moment précis où nous essayons de présenter la Grande-Bretagne mondiale.