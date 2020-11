Le Premier ministre a tweeté un message vidéo lundi matin en disant: «Salut les gens, la bonne nouvelle est que NHS Test and Trace fonctionne de plus en plus efficacement, mais la mauvaise nouvelle est qu’ils m’ont envoyé un ping et que je dois m’isoler. parce que quelqu’un avec qui j’étais en contact il y a quelques jours a développé Covid.

“Peu importe que nous fassions tous de la distanciation sociale, peu importe que je sois en forme comme chien de boucher, je me sens bien – tant de gens le font dans ma situation.”

en relation

Il a poursuivi: «Et en fait, ce n’est pas grave que j’ai eu la maladie et que je déborde d’anticorps. Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’une des façons dont nous pouvons le faire maintenant est de nous auto-isoler pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par Test and Trace.

Downing Street avait insisté sur le fait que M. Johnson présenterait un lancement politique engagé sur la justice sociale, le «nivellement» et le coronavirus au cours des prochaines semaines.

Certains à Westminster considéraient cette décision comme une tentative du premier ministre de montrer qu’il contrôlait toujours le programme du gouvernement.

Boris Johnson – En images

Rencontre avec Toki Sekiguchi, 10 ans, lors d’une partie de Street Rugby avec un groupe d’enfants de Tokyo, à l’extérieur du bâtiment des jardins de la place de Tokyo en octobre 2015

Issei Kato / .

La ministre grecque de la Culture Melina Mercouri s’entretient avec le président de l’époque de l’Union d’Oxford avant de s’adresser à l’Union au sujet des marbres d’Elgin en 1986

.

En tant que député de Henley et rédacteur en chef du Spectator, Boris fait une figure accrocheuse après un jogging matinal en 2004

Glenn Copus

Une excuse Boris après une faute sur Maurizio Gaudino de l’Allemagne lors du match des légendes entre l’Angleterre et l’Allemagne au stade Madejski en mai 2006 à Reading

.

En route pour la campagne électorale pour devenir maire, Boris est vêtu d’un châle par des membres de la communauté locale lors de sa visite à la mosquée Husseini à Northholt en avril 2008.

.

Porte un chapeau de cowboy rose à la parade de la Gay Pride de Londres en juillet 2008

.

Avec deux chevaliers au Leadenhall Market, Londres pour la St George’s Day en 2009

.

Agitant le drapeau olympique lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin 2008 au stade national “Bird’s Nest” en août 2008

. / .

Posant avec une figure de cire de lui-même telle qu’elle est dévoilée au musée de cire Madame Tussauds en mai 2009 (Boris est à gauche!)

. / .

Avec un groupe de danseurs indiens à l’ouverture de la nouvelle liaison ferroviaire aérienne de l’Est de Londres à Dalston Junction en avril 2010

.

Dévoilement des impressions des artistes sur la conception du nouveau bus Routemaster de Londres en mai 2010

.

Célébrer le nouvel an chinois 2010

Jeremy Selwyn

Promouvoir le lancement du programme de location de vélos à Londres

. / .

Prendre des écoliers au tennis de table à Bermondsey Square en juin 2010

.

Montrer son côté artistique avec un dessin animé à l’hôtel de ville lors d’une rencontre avec un groupe de dessinateurs de journaux en 2010

Jeremy Selwyn

Souffler une Vuvuzela à Cape Town, Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde 2010

Jeremy Selwyn

Jouant avec le musicien Newton Faulkner pour souligner le concours de musique de rue Rhythm of London de la capitale en mars 2011

.

Je serai à vélo: à vélo avec l’ancien gouverneur de Californie et star de Terminator Arnold Schwarzenegger en mars 2011

.

Michel Platini remet le trophée de l’UEFA Champions League avant la finale 2011 à Wembley

.

Avec les membres du groupe de carnaval de Notting Hill Genesis en août 2011

.

Salutation Holly Butlin lors d’une rencontre avec les électeurs à Richmond après avoir lancé sa candidature pour être réélue maire en avril 2012

.

Dans le métro après avoir voté aux élections locales dans un bureau de vote en mai 2012

. / .

Posant pour les photographes dans la salle à manger du village des athlètes olympiques de Londres 2012 dans le parc olympique en juillet 2012

. / .

Bureau supérieur: Tristement célèbre laissé suspendu à une tyrolienne dans le Victoria Par de Londres lors d’un coup de publicité dans une zone de visualisation publique pour les Jeux Olympiques en 2012

.

S’adressant à une conférence de presse intitulée “ Délivrer un héritage durable des Jeux de Londres 2012 ” en août 2012

. / .

Avec le Premier ministre David Cameron alors que le chaudron olympique est allumé pour les Jeux paralympiques à Trafalgar Square en août 2012

.

Jouer au volleyball assis avec l’actrice Barbara Windsor lors des Jeux paralympiques de 2012 à ExCel

.

Capturé en regardant le beach-volley aux Jeux Olympiques de Londres 2012

Jeremy Selwyn

Lancement du nouveau service aérien de Clapham Junction à Canada Water en 2012

Jeremy Selwyn

Dîner à l’école à la Reach Academy, Feltham avec Emmanuel, 5 ans, en 2013

Jeremy Selwyn

Prêt pour l’action à l’événement NatWest CricketForce à Harrow Town CC Ground en avril 2013

.

Prendre sa photo lors d’un photocall dans le centre de Londres pour promouvoir le Final Four de l’Euroligue 2013

. / .

Embrasser le crocodile d’eau salée George, à l’aéroport international de Darwin, Australie en 2013

EPA

En action lors du match de charité Rally Against Cancer lors de la septième journée des championnats AEGON au Queens Club en juin 2013

.

À l’aide d’un “ poker vibrant ” sur du béton fraîchement coulé sur le site de construction du lotissement “ Greenwich Square ” en novembre 2013

.

Hammertime: sur le point de placer un pavé sur King’s Cross Square en août 2013

EPA

Avec le Premier ministre David Cameron lors d’une visite sur un chantier de construction Crossrail sous Tottenham Court Road en janvier 2014

. / .

Lancement du World Wheelchair Rugby Challenge en mai 2014

.

Encore une fois avec David Cameron, rencontrant cette fois des apprentis et des étudiants lors d’une visite au Harrow Skills Centre alors qu’ils se dirigeaient ensemble vers la campagne électorale en mai 2014

.

Tonte d’un mouton, avec l’aide du tondeur de moutons de compétition le plus titré de Nouvelle-Zélande, David Fagan, lors d’une visite à Stonehouse, Gloucestershire, en mai 2014

.

Donning coiffe traditionnelle lors d’une visite au Shree Swaminarayan Mandir, un nouveau temple hindou majeur en construction à Kingsbury, en mai 2014

.

Rory McIlroy regarde Boris Johnson lance le Santander 1 | 2 | 3 World à Potters Field, Tower Bridge en septembre 2014

.

S’adressant aux délégués à la conférence du Parti conservateur de 2014 à Birmingham, à l’aide d’une brique

. / .

Collecte de fonds pour lancer le London Poppy Day à la gare de Liverpool Street avec Brian Blessed lors d’un appel aux Londoniens pour aider à lever plus d’un million de livres sterling en octobre 2014

.

Poids lourd politique: boxe avec un entraîneur lors de sa visite à la Fight for Peace Academy de Woolwich en octobre 2014

. / .

Jouer au tennis en fauteuil roulant avec Jordanne Whiley de GB pour promouvoir le tournoi NEC Wheelchair Tennis Masters en novembre 2014

.

Visite du Millwall Football Club Community Trust en janvier 2015

.

Montrant ses talents de peignoir à la main avec David Cameron lors de la campagne électorale de 2015 à la garderie Advantage pour enfants nursey à Surbiton en avril 2015

. / .

Célébrant sur scène sa victoire alors qu’il assiste au décompte d’Uxbridge à l’Université Brunel aux élections générales de 2015

.

À l’extérieur du 10 Downing Street en mai 2015

.

Boris s’étire devant un bras de fer lors du lancement du London Poppy Day en octobre 2015 …

.

… mais ça ne sert à rien car il glisse

.

Visite du marché Mahane Yehuda en novembre 2015 à Jérusalem, Israël

.

Un cycliste fait un geste de la main au maire alors qu’il traverse le pont de Vauxhall pour lancer la première autoroute à cycle de Londres en novembre 2015

.

S’adressant aux partisans lors d’un rassemblement pour la campagne ‘Vote Leave’ en avril 2016 à Manchester

.

S’adressant aux habitants de Stafford sur la place du marché pendant le congé de vote avec le désormais célèbre bus de combat du Brexit en mai 2016

.

Faire une pause pendant la campagne de congé de vote avec une pinte avant de rencontrer des membres du public et des partisans à Piercebridge, près de Darlington en juin 2016

. / .

Faire du jogging en 2017

Jeremy Selwyn

Serrant la main du président américain Donald Trump avant une réunion sur la réforme des Nations Unies au siège de l’ONU à New York en septembre 2017

. / .

Appels sur le terrain lors d’un appel radio sur LBC en juin 2019 pendant la campagne à la direction des conservateurs

LBC / PA

Lors de l’événement Hustings à Manchester en juin 2019

.

Avec des supporters à Crooklands près de Kendal

. / .

Rencontre avec les clients lors d’une visite au Polhill Garden Centre à Halstead en juillet 2019

.

Face à face avec Jeremy Hunt lors du débat du 15 juillet 2019

Pennsylvanie

Mais au moment de l’annonce, il a été conseillé à M. Johnson de s’isoler après avoir assisté à une réunion de 35 minutes avec un petit groupe de députés à Downing Street jeudi matin.

M. Anderson, député d’Ashfield, dans le Nottinghamshire, a déclaré sur Facebook qu’il avait perdu son sens du goût vendredi et, après avoir été testé samedi, avait reçu un résultat positif dimanche matin.

Les deux hommes ne portaient pas de couvre-visage et ne semblaient pas être distants de deux mètres sur une photo prise à Downing Street que M. Anderson a publiée sur Facebook.

en relation

Le numéro 10 a déclaré que les “annonces critiques” dues au cours des prochaines semaines enverraient “un signal clair de ses ambitions en cours pour le Royaume-Uni”, le Premier ministre devant présenter des plans pour faire face à des problèmes tels que la pandémie de Covid-19 et les inégalités sociales.

Il a été rapporté sur Twitter que M. Johnson devrait continuer à faire des déclarations publiques de l’intérieur du n ° 10, y compris sur les plans verts du gouvernement.

C’est également une semaine charnière pour le Brexit, alors que les négociations avec l’UE atteignent leur phase finale.

en relation

Downing Street a déclaré que M. Johnson se mettrait en contact avec les autorités parlementaires au sujet de la participation à distance aux travaux de la Chambre des communes. Dans le cadre des dispositions parlementaires «hybrides», les parlementaires ne peuvent participer à certaines délibérations que par liaison vidéo.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson serait en mesure de participer à distance aux événements de la Chambre des communes, tels que l’heure des questions du Premier ministre mercredi, un porte-parole numéro 10 a déclaré: «Je pense que c’est ce à quoi ils essaient de travailler.»

Il a été rapporté que M. Johnson a déclaré aux députés conservateurs dans un message du groupe WhatsApp que “les règles sont les règles” et qu’il doit s’auto-isoler comme conseillé même s’il se sent “bien” et que son “corps regorge d’anticorps depuis la dernière fois que je l’ai eu ».

M. Johnson a été testé positif au Covid-19 à la fin du mois de mars et a été admis dans un hôpital du NHS de Londres le 5 avril, ce qui, selon Downing Street, était une «mesure de précaution» alors que ses symptômes persistaient.

Il a ensuite passé trois nuits dans une unité de soins intensifs, révélant plus tard que «cela aurait pu aller dans les deux sens» et a remercié le personnel du NHS pour lui avoir sauvé la vie.