oris Johnson a déclaré qu’il y avait “quelques signes” que le verrouillage commence à avoir un impact sur la flambée des cas de Covid-19.

Il est survenu lorsque le Premier ministre a annoncé que le NHS lancerait un service de vaccination 24 heures sur 24 dès que possible.

M. Johnson a déclaré que le processus de protection des personnes contre le coronavirus allait déjà «exceptionnellement rapide» mais «pour le moment, la limite est sur l’approvisionnement» du vaccin.

Le Premier ministre a déclaré aux députés que c’était «les premiers jours» de savoir si le verrouillage avait un effet, mais que la mesure avait un impact sur «de nombreuses régions» du pays.

Lors des questions du Premier ministre mercredi, il a déclaré aux députés: «Il est très, très important de souligner … ce sont les premiers jours … nous voyons maintenant le début de certains signes que cela commence à avoir un effet dans de nombreuses parties de la pays mais pas partout.

«C’est le début et les gens doivent garder leur discipline, continuer à appliquer les règles et travailler ensemble pour déployer ce programme de vaccination.»

Il y a eu 45 533 cas de Covid confirmés par des laboratoires à travers le pays hier, un chiffre inférieur à celui des derniers jours.

M. Johnson, cependant, a souligné qu’il n’excluait pas d’imposer des restrictions plus strictes sur Covid-19 si nécessaire.

«Nous surveillons constamment les choses et nous continuerons de le faire», a-t-il souligné.

«Et s’il est nécessaire de durcir les restrictions, ce que je n’exclus pas, nous viendrons bien sûr dans cette Assemblée.»

Cependant, Sir Keir Starmer a accusé le Premier ministre d’être «si lent à agir» lorsque les taux d’infection ont commencé à monter en flèche en décembre.

Le leader travailliste a déclaré: «Les derniers LF ont eu lieu le 16 décembre. Le premier ministre nous a alors dit que nous assistions, selon ses propres mots, à une réduction significative du virus. Il nous a dit alors qu’il n’y avait pas besoin de verrouillages interminables et pas besoin de changer les règles sur le mixage de Noël.

«Depuis lors, depuis ces derniers LF, 17 000 personnes sont décédées de Covid, 60 000 personnes ont été hospitalisées et il y a eu plus d’un million de nouveaux cas. Comment le premier ministre s’est-il trompé et pourquoi a-t-il été si lent à agir?

Le Premier ministre a répondu: «Bien sûr, ce que (Sir Keir) ne fait pas remarquer, c’est que le 18 décembre, deux jours plus tard, le gouvernement a été informé de la propagation de la nouvelle variante et du fait qu’elle se propage à environ 50-70%. plus rapide que l’ancienne variante, et c’est pourquoi il est en effet exact de dire que la situation actuelle est vraiment très préoccupante. »

Il a ajouté: «C’est la période la plus difficile, mais nous pouvons voir la voie à suivre.»