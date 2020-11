Le porte-parole de Boris Johnson a rejeté la suggestion à la suite d’informations selon lesquelles une équipe gouvernementale voulait voir le drapeau national sur l’emballage du jab.

La nouvelle «unité de l’Union» – qui est chargée de réprimer les campagnes de démantèlement du Royaume-Uni – a fait la demande de marque patriotique, ont déclaré des sources de Whitehall au Telegraph.

Cependant, leurs espoirs ont été déçus et le porte-parole du Premier ministre a annoncé vendredi catégoriquement: «Il n’y a pas de plans pour que l’Union Jack soit aux doses».

Il a poursuivi: «Nous avons dit précédemment que la fabrication de certains des principaux vaccins potentiels était déjà en cours afin qu’ils puissent être déployés rapidement si et une fois approuvés.

«Les fabricants connaissent bien les meilleures façons d’emballer des produits comme celui-ci.»

Le vaccin Covid-19 d’Oxford, co-développé par le géant pharmaceutique AstraZeneca, est actuellement en cours d’évaluation par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) pour une utilisation au Royaume-Uni.

Le gouvernement a pré-commandé 100 millions de doses du vaccin potentiel, qui a fait l’objet d’un examen minutieux au cours de la semaine dernière après que des questions ont été soulevées sur les résultats de ses essais.

AstraZeneca a déclaré qu’il mènerait très probablement un autre essai clinique mondial pour évaluer l’efficacité du jab après qu’un résultat surprise a révélé qu’une protection de 90% avait été obtenue lorsque les personnes recevaient une demi-dose suivie d’une dose complète.

Le géant pharmaceutique a reconnu que la découverte était le résultat d’une erreur de dosage, mais a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un nouvel essai retarde l’approbation réglementaire dans des pays dont le Royaume-Uni.

Des scientifiques américains ont mis en doute le manque de détails dans les résultats des essais publiés la semaine dernière, et le responsable scientifique de l’opération américaine Operation Warp Speed ​​- le programme de fourniture de vaccins aux États-Unis – a déclaré aux journalistes américains que le régime à demi-dose n’était administré qu’aux personnes âgées de 55 ans et plus. sous.

Les scientifiques du monde entier espèrent trouver des vaccins efficaces chez les personnes âgées – le groupe le plus exposé au Covid-19.

Que signifie l’annonce du vaccin d’Oxford pour la population?

Helen Fletcher, professeur d’immunologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), a déclaré à propos du vaccin Oxford / AstraZeneca: «Il n’est pas surprenant que certains problèmes de fabrication soient encore réglés au début des essais cliniques, mais les premiers essais sont tous sur la sécurité et les données de sécurité que nous avons vues ont été très solides.

Elle a dit qu’il était important d’attendre que l’ensemble de données complet soit publié.

Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie au LSHTM, a déclaré: «La manière dont les données sont rassemblées aura été spécifiée dans le protocole et examinée très attentivement par les régulateurs pour s’assurer qu’il n’y a pas de« sélection cerise »des résultats.»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré vendredi: «Nous travaillons sans relâche pour être dans la meilleure position possible pour déployer un vaccin dès qu’il est approuvé par le régulateur indépendant, la MHRA.

«Nous avons officiellement demandé au régulateur d’évaluer le vaccin Oxford / AstraZeneca, de comprendre les données et de déterminer s’il répond à des normes de sécurité rigoureuses.»