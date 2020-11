Boris Johnson n’a toujours pas parlé à Joe Biden, alors que le démocrate a marqué son premier jour en tant que président élu en fréquentant l’église – après s’être engagé à unifier les États-Unis au cours de son prochain mandat à la Maison Blanche.

M. Biden a utilisé son discours inaugural après l’annonce de samedi qu’il avait remporté l’élection présidentielle de 2020 pour appeler les Américains à «baisser la température» et à «s’écouter à nouveau» après une campagne qui divise.

L’ancien vice-président, seul le deuxième catholique à être élu au bureau ovale, a assisté à la messe dimanche dans sa ville natale de Wilmington, Delaware.

Après le service, il s’est dirigé vers le cimetière où son fils Beau est couché, avec sa première épouse Neilia et leur fille Naomi, décédées ensemble dans un accident de voiture il y a près de 50 ans.

(M. Biden a promis d’abaisser la température / . via .)

Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson attend toujours un appel avec le président élu, car des informations suggèrent que l’ancien sénateur ne traiterait pas un accord commercial avec le Royaume-Uni comme une priorité.

Boris Johnson, s’exprimant dimanche, a félicité M. Biden, qu’il n’a pas rencontré, et le vice-président élu Kamala Harris alors qu’il faisait les premières avancées pour courtiser la nouvelle administration, qui sera inaugurée en janvier.

Le Premier ministre a déclaré aux radiodiffuseurs qu’il y avait «beaucoup plus qui unit» que de divise le Royaume-Uni et les États-Unis, déclarant: «Les États-Unis sont notre allié le plus proche et le plus important, et cela a été le cas président après président, premier ministre après premier ministre – ça ne changera pas.

Mais le Telegraph a cité un chiffre informant la campagne de Biden sur la politique étrangère qui a déclaré que le joueur de 77 ans ne donnerait pas la priorité aux négociations commerciales entre le Royaume-Uni et les États-Unis au cours des 100 premiers jours de sa présidence.

(M. Biden est d’origine irlandaise catholique / PA)

M. Johnson, interrogé sur le point de savoir si le résultat des élections avait fait reculer les ambitions d’un accord commercial transatlantique après le Brexit, a déclaré qu’il «n’avait jamais cru» qu’un accord allait être «un jeu d’enfant sous une administration américaine» étant donné la réputation du pays comme négociateurs difficiles.

Mais le Premier ministre, qui aurait «joué à la guerre» sa première conversation avec M. Biden dans l’espoir de construire une alliance, a insisté sur le fait qu’il y avait «de bonnes chances que nous fassions quelque chose», les négociations commerciales ayant déjà fait un «énorme quantité de progrès ».

Le président Donald Trump a passé dimanche matin sur le même terrain de golf où, la veille, il avait appris que les radiodiffuseurs avaient commencé à déclencher l’élection de son rival démocrate.

M. Biden a remporté la victoire après avoir remporté samedi le champ de bataille clé de la Pennsylvanie, environ quatre jours après la fermeture des bureaux de vote, le poussant au-dessus du seuil de 270 votes dans les collèges électoraux.

(M. Trump a refusé d’accepter le résultat / AP)

À son arrivée au Trump National Golf Club à Sterling, en Virginie, M. Trump a été accueilli par une poignée de manifestants, un critique affichant une pancarte indiquant: «Trumpty Dumpty a fait une belle chute.»

M. Trump a continué de protester contre la manière dont les élections ont été gérées, se dirigeant vers les médias sociaux pour fustiger la manière dont les résultats état par état sont déclarés par les organes de presse aux États-Unis.

«Depuis quand le Lamestream Media appelle-t-il qui sera notre prochain président? Nous avons tous beaucoup appris au cours des deux dernières semaines! » il a tweeté dimanche.

La Première Dame Melania Trump a semblé soutenir les allégations non fondées de son mari sur la fraude électorale, la campagne Trump ayant juré de contester le comptage des votes dans les principaux États du champ de bataille.

Mme Trump a tweeté: «Le peuple américain mérite des élections justes.

«Chaque vote légal – et non illégal – doit être compté. Nous devons protéger notre démocratie en toute transparence. »

Mais l’ancien président George Bush, qui a publié une déclaration félicitant M. Biden, a déclaré que l’élection était «fondamentalement juste».

Le républicain, qui a servi deux mandats à la Maison Blanche, a déclaré: «Bien que nous ayons des divergences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon, qui a gagné sa chance de diriger et d’unifier notre pays.»

M. Bush a déclaré que le candidat de son parti, M. Trump, avait le droit de demander des recomptages et d’engager des poursuites judiciaires, mais a ajouté: «Le peuple américain peut avoir confiance que cette élection a été fondamentalement juste, son intégrité sera maintenue et son résultat est clair.