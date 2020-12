B

oris Johnson ne négligerait «aucun effort» dans sa quête d’un accord avec l’Union européenne.

Les conditions offertes par l’Union européenne sur un accord commercial continuent d’être «inacceptables» pour le Royaume-Uni, selon une source gouvernementale – le temps presse pour conclure un accord.

Les pourparlers entre les négociateurs en chef Lord Frost et Michel Barnier devraient durer tard dans la nuit à Bruxelles, les responsables ayant souligné qu’il n’y avait pas eu de percée dans les dernières discussions qui ont commencé juste avant midi samedi.

Une source gouvernementale a déclaré: «Les pourparlers se poursuivent du jour au lendemain, mais dans l’état actuel des choses, l’offre sur la table de l’UE reste inacceptable.

«Le Premier ministre ne néglige aucun effort dans ce processus, mais il est absolument clair: tout accord doit être juste et respecter la position fondamentale selon laquelle le Royaume-Uni sera une nation souveraine dans trois semaines.

Alors que le Royaume-Uni est au bord d’une sortie sans accord, le gouvernement a accéléré les préparatifs en vue de la sortie du marché unique lorsque les accords de transition prendront fin le 31 décembre.

Des rapports ont également suggéré que les ministres envisagent de renforcer les pouvoirs de la marine dans la législation pour les autoriser à arraisonner et à arrêter les pêcheurs qui enfreindraient les règles post-Brexit.

Tobias Ellwood, président conservateur du Comité de défense des Communes, a qualifié la menace d ‘«irresponsable», tandis que l’ancien commissaire européen Lord Patten a déclaré que la rhétorique de non-accord du Premier ministre était basée sur le «train fulgurant de l’exceptionnalisme anglais».

Mais l’amiral Lord West, ancien chef d’état-major de la marine, a déclaré qu’il était «absolument approprié» pour la Royal Navy de protéger les eaux britanniques des navires de pêche étrangers si on lui demandait de le faire dans un scénario de Brexit sans accord.

«La Royal Navy devrait protéger nos eaux si la position est que nous sommes un État souverain et que notre gouvernement a dit que nous ne voulons pas d’autres nations là-bas», a déclaré Lord West à l’émission Today de BBC Radio 4.

Interrogé sur la décision du Royaume-Uni de préparer les navires de patrouille de la Royal Navy, un responsable de l’Elysée à Paris aurait répondu en utilisant le slogan britannique du temps de guerre, en disant aux journalistes: «Restez calme et continuez.

Les pourparlers commerciaux continuent d’être bloqués sur les questions épineuses des droits de pêche et sur le soi-disant «cliquet» qui lierait le Royaume-Uni aux futures normes de l’UE.

M. Johnson, dans un discours prononcé samedi lors d’un sommet sur le changement climatique, a semblé fouiller le président français Emmanuel Macron au sujet de la ligne de pêche.

M. Macron aurait menacé de mettre son veto à un accord entre le Royaume-Uni et l’UE après avoir exprimé son mécontentement face aux nouvelles conditions de quota en cours d’élimination pour les pêcheurs français.

Dans ses remarques de clôture, le Premier ministre a remercié le co-animateur du sommet, M. Macron, ajoutant qu’il connaissait En marche! leader «partage mon vif intérêt pour la protection des écosystèmes de nos mers».

La dernière impasse survient alors que les agriculteurs ont averti qu’il y aurait une «perturbation significative» du secteur si le Royaume-Uni ne parvient pas à conclure un accord commercial sur le Brexit avec l’UE.

L’Union nationale des agriculteurs (NFU) a déclaré qu’il était «extrêmement important» qu’un accord de libre-échange soit conclu entre les deux parties, avec une priorité sur l’obtention d’un accord sans tarif et sans contingent.

Plus de 60% de la production agricole de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni – d’une valeur de 14,5 milliards de livres sterling pour l’économie – est exportée vers l’UE, ce qui en fait le principal partenaire commercial des agriculteurs britanniques.

Mais sans accord à la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre, les agriculteurs pourraient perdre le libre accès à l’UE «du jour au lendemain», a averti la NFU.