M. Biden a précédemment déclaré que le Premier ministre était “une sorte de clone physique et émotionnel” de M. Trump.

Il y aurait également eu du mauvais sang entre les deux hommes après que M. Johnson ait déclaré que Barack Obama, un ami proche de M. Biden après avoir servi sous ses ordres en tant que vice-président, avait une “aversion ancestrale pour l’empire britannique” en raison de son “rôle. -Héritage “kenyan”.

Malgré cela, le Premier ministre devrait entrer “prochainement” en contact avec le président élu des États-Unis, selon le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Le président élu, qui a des racines irlandaises, a par le passé averti qu’il n’y aurait pas d’accord commercial américain avec la Grande-Bretagne si la législation relative au Brexit prévue par le gouvernement britannique mine l’accord du vendredi saint de 1998 en Irlande du Nord.

Le projet de loi sur le marché intérieur de M. Johnson, s’il était adopté, annulerait une partie de l’accord de retrait juridiquement contraignant du Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE qui traite de l’Irlande du Nord.

Cependant, dans une interview accordée à Associated Press, le Premier ministre a pris une note positive, affirmant que la Grande-Bretagne et les États-Unis travailleraient ensemble pour soutenir la démocratie et lutter contre le changement climatique.

M. Johnson, qui n’a pas encore parlé au président élu, a déclaré que la “perspective mondiale commune” des deux pays serait vitale pour consolider un ordre mondial fondé sur des règles qui est menacé.

“Les États-Unis sont notre allié le plus proche et le plus important”, a déclaré Johnson. “Et cela a été le cas sous président après président, premier ministre après premier ministre. Cela ne changera pas.”

M. Johnson a déclaré qu’il attendait avec impatience de “travailler avec le président Biden et son équipe sur beaucoup de choses cruciales pour nous dans les semaines et les mois à venir: lutter contre le changement climatique, le commerce, la sécurité internationale, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres. problèmes.”

Il a souligné son attachement à l’internationalisme, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, une question sur laquelle lui et M. Biden partagent un point de vue commun. Alors que M. Trump a rejeté les menaces posées par un climat changeant et a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat de 2015 – une décision que M. Biden dit qu’il annulera – le Premier ministre a engagé le Royaume-Uni à réduire ses émissions de carbone à zéro net d’ici 2050. .

Le Royaume-Uni doit également accueillir le sommet mondial sur le climat de la COP26 en 2021, un an plus tard que prévu en raison de la pandémie de coronavirus.

“Je pense que maintenant, avec le président Biden à la Maison Blanche à Washington, nous avons la réelle perspective d’un leadership mondial américain dans la lutte contre le changement climatique”, a déclaré M. Johnson.

Le Premier ministre a également souligné les points communs des deux nations.

“Il y a bien plus qui unit le gouvernement de ce pays et le gouvernement à Washington à tout moment, à n’importe quel stade, que nous divise”, a-t-il déclaré.

«Nous avons des valeurs communes. Nous avons des intérêts communs. Nous avons une perspective mondiale commune. Il y a un travail énorme que nous devons faire ensemble pour protéger ces valeurs: une croyance en la démocratie, en la liberté d’expression dans le monde, en les droits de l’homme, dans le libre-échange, dans l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il dit.

M. Johnson a ignoré les suggestions selon lesquelles la victoire de M. Biden réduirait les chances d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis et rendrait plus urgent pour la Grande-Bretagne de conclure un accord de libre-échange post-Brexit avec l’UE à 27 pays.

La Grande-Bretagne espérait obtenir un accord commercial rapide avec les États-Unis après son départ officiel de l’UE en janvier. Le changement d’administration à Washington laisse les perspectives d’un accord incertaines et pourrait faire pression sur Johnson pour qu’il scelle un accord avec l’UE avant que le Royaume-Uni ne se sépare du bloc économique à la fin de cette année.

Les négociations commerciales post-Brexit doivent reprendre lundi, l’échéance imposée par les deux parties dans quelques jours.

“J’ai toujours été très enthousiaste pour un accord commercial avec nos amis et partenaires européens”, a déclaré M. Johnson, qui a déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à abandonner les négociations commerciales sur le Brexit sans accord. “Je pense que c’est là pour être fait. Les grandes lignes sont assez claires. Nous avons juste besoin de les amener à le faire si nous le pouvons.”

M. Johnson a déclaré qu’il espérait toujours obtenir un accord commercial avec les États-Unis, mais savait que les Américains seraient des “négociateurs acharnés”.

“Je n’ai jamais cru que cela allait être quelque chose qui allait être un jeu d’enfant sous aucune administration américaine”, a déclaré Johnson, ajoutant “Je pense qu’il y a de bonnes chances que nous fassions quelque chose.”