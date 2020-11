Downing Street a annoncé samedi que le député de Stratford-on-Avon, qui est déjà ministre des Affaires, assumerait ce rôle jusqu’à l’été prochain au moins.

Il abandonnera temporairement la responsabilité de la plupart des domaines de son mandat au Département de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle (Beis).

Mais, dans le cadre de l’accord intérimaire, il servira de ministre conjoint entre Beis et le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Sa nomination fait suite aux appels des travaillistes demandant au gouvernement de nommer un ministre chargé de superviser le déploiement des vaccins, qui assurerait la responsabilité et éviterait de répéter les erreurs commises sur l’achat d’EPI et les tests et le traçage.

Le Royaume-Uni a passé des commandes pour 100 millions de doses du vaccin Oxford – suffisamment pour vacciner la plupart de la population – avec un déploiement prévu dans les semaines à venir si le vaccin est approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Il a également commandé 40 millions de doses du jab à Pfizer et BioNTech, qui se sont révélées efficaces à 95%, et cinq millions de doses à la société américaine Moderna qui, selon les essais, sont efficaces à 95%.

Le déploiement rapide d’un vaccin efficace posera un énorme défi pour le gouvernement, un défi qui, selon le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, pourrait être une “opération logistique gigantesque”.

Le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech peut poser le plus grand défi car il doit être stocké à moins 70 ° C, ce qui entraîne des difficultés potentielles de transport et de stockage.