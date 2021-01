B

oris Johnson a salué aujourd’hui la décision de Joe Biden de rejoindre l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique comme «une nouvelle extrêmement positive» et de placer l’action sur le changement climatique au cœur d’une volonté de resserrer les liens avec la nouvelle Maison Blanche.

Peu de temps après que le nouveau président a signé un décret annulant le retrait de Donald Trump de l’accord international, M. Johnson s’est engagé à rechercher une coopération mondiale accrue dans le domaine de l’environnement lorsque le Royaume-Uni accueillera un sommet clé des Nations Unies cet automne.

Le Premier ministre a tweeté: «Le retour du président Joe Biden à l’accord de Paris est une nouvelle extrêmement positive. Au cours de l’année où nous accueillons la Cop26 à Glasgow, je suis impatient de travailler avec nos partenaires américains pour faire tout ce que nous pouvons pour protéger notre planète.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que la décision de M. Biden était «un grand coup de pouce dans la lutte contre le changement climatique» et a lancé un appel: «Nous devons tous travailler ensemble à Cop26 et au-delà pour changer le cadran.»

Le sommet de la Cop26 est considéré à Downing Street comme une occasion inestimable de forger de meilleures relations avec M. Biden, et l’enthousiasme du président pour la question a nourri l’espoir que la Grande-Bretagne ait une chance de négocier un nouveau plan mondial de réduction des émissions de carbone.

en relation

M. Johnson a également la chance d’accueillir un sommet du G7 à Cornwall en juin, une autre occasion d’engager le nouveau président sur des questions pour lesquelles il partage des intérêts, notamment la santé et la reprise économique.

“Notre présidence du G7 signifie que nous travaillerons incroyablement étroitement avec l’administration Biden au cours des prochains mois sur nos objectifs pour le sommet et l’année à venir”, a déclaré une source.

«Le président Biden se rendra au Royaume-Uni en juin pour le sommet de Cornwall, mais vous pouvez également vous attendre à des réunions virtuelles du G7 au niveau des dirigeants et des ministres tout au long de l’année alors que nous travaillons ensemble pour surmonter la pandémie et reconstruire ensemble.»

Downing Street est «très enthousiasmé» par les propos de l’administration Biden sur le changement climatique, prévoyant que les États-Unis seront «une voix cruciale à la table avant le sommet Cop26 du Royaume-Uni en novembre».

en relation

Mais le Premier ministre a semblé avoir eu tort hier lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec le parti travailliste pour dire que M. Biden était un président «réveillé». M. Johnson a semblé perdu de mots sur Sky avant de déclarer: «Il n’y a rien de mal à être« réveillé ».» Lors d’une discussion spéciale du Cabinet mardi, M. Johnson a présenté une stratégie pour devenir «un partenaire pragmatique de résolution de problèmes» sur la scène mondiale. Il a énuméré la santé, la prospérité, la nature ainsi que le changement climatique comme domaines de coopération.

Le n ° 10 pense que le Royaume-Uni et les États-Unis peuvent également travailler en étroite collaboration pour réparer l’accord nucléaire avec l’Iran, les droits de l’homme en Chine et à Hong Kong et accroître la stabilité en Afghanistan, en Irak et en Libye.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a appelé aujourd’hui le gouvernement à négocier avec M. Biden pour supprimer les tarifs américains d’une valeur de 5,6 milliards de livres sterling sur le whisky écossais. Dans The Herald, Sir Keir a qualifié les tarifs du whisky de «héritage particulièrement nocif que Trump laisse derrière lui».