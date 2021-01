T

Le Premier ministre a déclaré aux députés qu’il présiderait mercredi une crise du Cobra alors que la tempête Christoph amènerait des précipitations «importantes» dans de larges pans du Royaume-Uni.

Certaines parties du pays se préparent aux inondations et des incidents majeurs ont déjà eu lieu avec des services ferroviaires interrompus sur le réseau nordique après l’inondation des voies.

Des incidents majeurs ont déjà eu lieu dans le Grand Manchester et le South Yorkshire au milieu d’avertissements météorologiques jaunes et jaunes pour la tempête, qui pourrait également apporter de la neige dans les régions du nord.

Plus de 120 mm de pluie sont déjà tombés dans certaines parties du pays, dont 123,4 mm au col Honister en Cumbrie dans les 24 heures jusqu’à 6 heures du matin mercredi.

Presque toute l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord sont soumis à des avertissements météorologiques jaunes pour la pluie jusqu’à midi jeudi, avec un avertissement orange plus grave s’étendant des East Midlands au Lake District.

L’alerte orange met en garde contre le risque d’inondations et de crues profondes qui pourraient présenter un risque pour la vie, et il y a d’autres avertissements jaunes pour la neige et la glace en Écosse.

Le prévisionniste du Met Office, Grahame Madge, a décrit Christoph comme «un système assez lent» qui apporte «une variété de conditions météorologiques» au Royaume-Uni.

Le météorologue a déclaré: «Bien que la pluie reste le principal danger dans le sud, plus au nord, la neige et la glace restent un risque.

La force a déclaré que les gens devraient quitter les maisons inondées si on leur donnait des instructions, malgré le message de rester à la maison sur la pandémie.

«Le système fonctionnera, nous nous attendons à des précipitations totales importantes et lorsque vous combinez cela avec la fonte des neiges, cela peut entraîner des inondations localisées dans les régions touchées.»

Le chef de police adjoint Nick Bailey a déclaré: «Le coronavirus reste une menace pour la santé de tous et les gens ne devraient pas quitter leur domicile à moins que cela ne soit absolument essentiel, mais là où il y a un risque d’inondation, c’est clairement essentiel et nous travaillons avec nos partenaires pour veiller à ce que les gens puissent le faire de la manière la plus sûre possible. »