oris Johnson était sous une énorme pression pour réussir le déploiement des vaccins aujourd’hui alors qu’il promettait aux députés un «moyen de s’échapper» du verrouillage.

Le Premier ministre a annoncé que le centre d’exposition ExCeL de Londres accueillera l’un des sept nouveaux sites de méga-vaccination lancés dans les stades et les halls la semaine prochaine.

Le NHS Nightingale actuel au centre des Docklands sera divisé, transformant la moitié en un centre de vaccination capable de donner les coups à des dizaines de milliers de personnes chaque semaine.

S’adressant aux députés qui ont averti que l’effort de vaccination doit être réalisé correctement du premier coup, M. Johnson a déclaré que le déploiement «nous libérera enfin de ce misérable virus». Les députés devaient voter pour approuver le nouveau règlement de verrouillage, malgré la colère des conservateurs de droite selon laquelle la date de fin du verrouillage serait inscrite dans la loi le 31 mars – environ cinq ou six semaines plus tard que ce qui avait été initialement suggéré dans le discours du Premier ministre à la nation. le lundi.

M. Johnson leur a dit: «Il y a une différence fondamentale entre les règlements dont la Chambre est saisie aujourd’hui et la position à laquelle nous avons été confrontés à n’importe quelle étape précédente, car nous avons maintenant les vaccins qui sont le moyen de notre fuite.»

* Le Dr Kevin Fong, conseiller clinique national de l’équipe de résilience et d’intervention en cas d’urgence du NHS England pour Covid-19, a averti que le pays entrait maintenant dans les «quatre à six semaines les plus dangereuses de toute la pandémie» alors que de nombreux hôpitaux luttent pour faire face à une poussée des admissions et des cas continuent d’augmenter.

* Les chiffres officiels ont montré que 87 610 cas de Covid-19 ont été confirmés dans la semaine suivant le lendemain de Noël à Londres, la maladie continuant de se propager dans presque toutes les parties de la capitale. Le taux de Covid sur sept jours a grimpé au-dessus de 1000 nouveaux cas pour 100000 habitants dans 12 arrondissements, atteignant 1496,4 à Barking et Dagenham dans la semaine précédant le 31 décembre, le taux le plus élevé du pays, et 971,3 pour Londres dans son ensemble.

* Le ministre de la Santé de Nicola Sturgeon a été confronté à des questions après que des dizaines de membres du personnel du NHS ont fait la queue jusqu’à deux heures et demie par temps presque glacial devant un hôpital de Glasgow dans une confusion de vaccinations. Un membre du personnel cité sur GlasgowLive a déclaré: «La file d’attente était longue d’un kilomètre… Il y avait un certain nombre de chirurgiens dans la file d’attente.»

Décrivant le plan de vaccination du NHS, M. Johnson a déclaré à la Chambre des communes que près de 1000 centres de vaccination étaient opérationnels à travers le pays, dont 595 sites dirigés par des médecins généralistes, avec 180 autres ouvertures plus tard cette semaine, ainsi que dans 107 hôpitaux.

Les sept grands centres seront situés dans les grandes villes et déploieront des milliers de coups par jour.

M. Zahawi a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous avons lancé avec des centres hospitaliers, puis déployé dans les réseaux de soins primaires, cinq ou six cabinets de médecins généralistes se réunissant, l’un dirigera le soutien des autres, et ils sont très efficaces pour vacciner leurs communautés et cours dans le secteur des foyers de soins.

«Ensuite, nous passons, dans quelques jours, aux centres nationaux de vaccination, ce sont de grandes salles de sport, des stades, etc.

«Et puis nous complétons cela avec les réseaux de pharmacies communautaires.»

Plus de 1,3 million ont déjà reçu les jabs de Covid, dont un quart des plus de 80 ans.

Cependant, pour obtenir plus de 13 millions de tirs à la mi-février, pour les plus de 70 ans, les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, ainsi que d’autres personnes vulnérables à Covid. exigerait une augmentation considérable de la distribution des vaccins.

M. Zahawi a admis que l’objectif «s’étendait», mais a exprimé sa «confiance» qu’il serait atteint.

Les chefs de la logistique militaire sont impliqués dans le déploiement du vaccin par le NHS.

Le ministre a déclaré à Sky News: «C’est un objectif important et je pense que le premier ministre a raison de fixer des objectifs ambitieux.

«Nous devons aller de l’avant et le faire aussi rapidement mais aussi sûrement que possible, c’est pourquoi je félicite le NHS pour le plan qu’il a mis en place.

«Les militaires sont intégrés dans l’équipe.

«C’est donc un rassemblement de la nation pour livrer cela.

«C’est sans aucun doute une cible extensible, une cible très extensible.

«Mais je suis convaincu qu’avec ce plan élaboré par le NHS, nous y parviendrons.»

Des chiffres quotidiens seront publiés à partir de lundi sur le nombre de personnes vaccinées.

Après le début du troisième verrouillage national, le Dr Kevin Fong, conseiller clinique national de l’équipe de résilience et de réponse aux urgences du NHS England pour Covid-19, a averti que le pays entrait maintenant dans les «quatre à six semaines les plus dangereuses de toute la pandémie» comme de nombreux hôpitaux ont du mal à faire face à une augmentation des admissions et les cas continuent d’augmenter.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que le niveau d’alerte cinq «signifie par définition qu’il existe un risque que les services du NHS soient submergés dans les 21 prochains jours».

Il a ajouté: «Je pense que ce que nous avons à venir maintenant sont les quatre à six semaines les plus dangereuses de toute la pandémie et nous avons besoin de ce dernier effort pour nous aider, et nous avons besoin de l’aide de tout le monde … pour aider à étouffer le approvisionnement de ces caisses.

«Nous avons besoin du public pour nous aider, nous sommes là pour vous aider. Nous avons besoin de votre aide. »

Il a dit: «tout le pays est occupé en ce moment – ne laissez personne vous dire le contraire, nous avons très chaud.»

À propos des commentaires sur les réseaux sociaux minimisant la gravité de la pandémie, il a déclaré: «Je suis médecin depuis 22 ans, je suis formé à l’anesthésie et aux soins intensifs.

«J’ai passé mon Noël à déplacer des patients d’un hôpital à l’autre en essayant de trouver des lits supplémentaires dans lesquels nous pourrions les garer, et je suis intégré à la réponse Covid-19 depuis mars.

«Vous pouvez donc me croire que les hôpitaux sont pleins, ou vous pouvez croire des gens qui sont assis devant un clavier qui n’ont jamais mis un lambeau d’EPI et qui n’ont jamais vu l’intérieur d’une unité de soins intensifs, et encore moins pendant Covid-19. . »

Pendant ce temps, le gouvernement a été accusé d’ignorer une «armée» de petites pharmacies dans la livraison du vaccin contre le coronavirus.

La présidente de la Royal Pharmaceutical Society, Sandra Gidley, a déclaré qu’il y avait des milliers de pharmacies de grande rue qui étaient «prêtes, disposées et capables» à aider au déploiement du programme.

Mme Gidley a déclaré que dans le cadre des plans du gouvernement, certaines pharmacies plus importantes étaient impliquées, mais qu’elles devaient être en mesure de garantir qu’elles pouvaient livrer au moins 950 doses par jour.

Bien que cela soit nécessaire pour le vaccin Pfizer – qui est plus compliqué à manipuler – elle a déclaré que l’arrivée du vaccin Oxford-AstraZeneca signifiait qu’il pouvait être administré par des unités beaucoup plus petites.

«Nous sommes déjà habitués à administrer le vaccin contre la grippe. Vous avez une armée de vaccinateurs qualifiés qui sont prêts, désireux et capables de jouer et de participer », a-t-elle déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today.

«Avec le vaccin AstraZeneca, il n’y a aucune raison pour que cela ne puisse pas être administré par les pharmacies communautaires.

«Il y a plus de 11 000 pharmacies. Si chacun d’entre eux fait 20 par jour, c’est 1,3 million de vaccins supplémentaires par semaine qui peuvent être fournis, très souvent à ceux qui sont les plus difficiles à atteindre.

«Pourquoi un gouvernement ne voudrait-il pas faire cela?»

M. Zahawi a insisté sur le fait que des pharmaciens indépendants, ainsi que des pharmaciens communautaires plus importants, seraient impliqués dans le programme de vaccination.

Il a ajouté qu’en plus d’obtenir plus de sites de vaccination, il était également important d’accélérer la livraison de vaccins sur les 1 000 unités qui devraient être opérationnelles d’ici la fin de la semaine.

La Grande-Bretagne fait partie des pionniers dans les efforts visant à faire vacciner les citoyens, Boris Johnson soulignant que plus de personnes au Royaume-Uni avaient reçu le vaccin que le reste de l’Europe.

Des sources sanitaires ont souligné que le Royaume-Uni n’est derrière qu’Israël et Bahreïn en termes de vaccinations par habitant.