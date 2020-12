B

oris Johnson s’adressera à la nation lors d’une conférence de presse samedi après-midi alors que les restrictions spéculatives pour lutter contre le coronavirus sont sur le point de devenir plus sévères.

L’évolution alors que M. Johnson a convoqué les ministres pour une conférence téléphonique à l’heure du déjeuner pour discuter de la crise.

Le Premier ministre serait particulièrement préoccupé par une souche mutée de Covid-19, qui augmenterait rapidement dans certaines régions du Royaume-Uni, en particulier à Londres et dans le sud-est.

Il y avait de plus en plus de spéculations samedi selon lesquelles le gouvernement pourrait devoir renforcer les restrictions à Noël.

Il semblerait que les ministres examinent l’opportunité d’imposer des restrictions sévères sur les voyages entre le sud-est de l’Angleterre, y compris Londres, et le reste du pays. Une telle décision risquerait de ruiner les projets de nombreuses personnes qui espéraient profiter de restrictions assouplies sur une période de cinq jours pour voir leurs proches.

Dans un communiqué publié samedi, le professeur Whitty a déclaré: «Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante de Covid-19 grâce à la surveillance génomique de Public Health England.

«En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le Sud-Est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère désormais que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

«Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue de prendre des mesures dans sa région pour réduire la transmission.»

Le gouvernement a averti qu’une augmentation des infections pourrait être en partie liée à une nouvelle variante plus transmissible du virus lorsqu’elle a déplacé Londres et d’autres parties du pays dans le plus haut niveau de restrictions pour freiner la propagation du virus.

M. Johnson a déclaré vendredi qu’il espérait que l’Angleterre n’aurait pas besoin de revenir en lock-out, mais les experts de la santé ont averti qu’une action urgente pourrait être nécessaire.

La Grande-Bretagne a signalé 28 507 nouveaux cas de Covid-19 vendredi et 489 décès, avec le nombre de reproduction «R» estimé entre 1,1 et 1,2, ce qui signifie que le nombre de cas augmente rapidement.

“C’est une préoccupation très importante”, a déclaré samedi matin Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et membre du Scientific Advisory Group.

“Ne pas agir de manière décisive maintenant, signifiera davantage de souffrances. Nous devons continuer à nous demander” faisons-nous assez, agissons-nous assez rapidement “.”

M. Johnson a jusqu’à présent résisté aux appels visant à modifier les plans du gouvernement pour assouplir les restrictions pendant cinq jours à Noël, permettant à trois ménages distincts de se réunir à l’intérieur.

Sky News a rapporté que le SAGE se réunirait lundi pour discuter de la manière dont le système actuel de restrictions à trois niveaux pourrait être renforcé.

Le journal Telegraph a déclaré qu’il était possible que les ministres annoncent un durcissement d’urgence des mesures samedi,