Boris Johnson a été laissé tâtonnant lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait clarifier la réglementation sur les jardins de pub dans le nord-est de l’Angleterre au milieu de la confusion sur les règles.

Des restrictions strictes interdisant “le mélange à l’intérieur des ménages dans n’importe quel cadre” sont appliquées mardi soir pour aider à freiner la propagation du coronavirus dans un certain nombre de régions.

Interrogé sur la question de savoir si les restrictions s’étendent aux jardins des pubs, le Premier ministre s’est noué, faisant apparemment référence à la règle de six.

Il a dit: «Sur la règle de six, en dehors des zones telles que le nord-est où des mesures supplémentaires ont été introduites, il y en a six à l’intérieur, six à l’extérieur.

«Et dans le nord-est ou dans d’autres régions où des mesures très strictes ont été introduites, vous devez suivre les conseils des autorités locales.

“Mais il y en a six dans une maison, six dans l’hospitalité, mais si je comprends bien, pas six à l’extérieur. C’est la situation là-bas.”

La dirigeante adjointe travailliste, Angela Rayner, a qualifié M. Johnson de «manifestement incompétent». «Que le premier ministre ne comprenne pas ses propres règles est tout à fait incompétent», a-t-elle déclaré.

«Ces nouvelles restrictions doivent entrer en vigueur dans d’immenses régions du pays ce soir. Le gouvernement doit se ressaisir. »

M. Johnson s’est ensuite excusé. Dans un tweet suivant son discours, il a déclaré: “Désolé, je me suis mal exprimé aujourd’hui”.

Il a ajouté: “Dans le Nord-Est, les nouvelles règles signifient que vous ne pouvez pas rencontrer des personnes de différents ménages dans des contextes sociaux à l’intérieur, y compris dans les pubs, les restaurants et votre maison. Vous devez également éviter de socialiser avec d’autres ménages à l’extérieur.

“Ceci est vital pour contrôler la propagation du coronavirus et assurer la sécurité de tout le monde. Si vous êtes dans une zone à haut risque, veuillez continuer à suivre les directives des autorités locales.”

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a été sollicité pour commentaires mais aucune explication n’était disponible.

Cependant, s’il est entendu que les pubs et les restaurants ne sont pas couverts par les nouvelles restrictions légales, il est contraire à la «directive» du gouvernement de rencontrer des personnes d’autres ménages dans ces milieux dans les zones touchées.

«Cela s’applique à l’intérieur et à l’extérieur des zones touchées. Des exemples de lieux publics comprennent des pubs, des restaurants, des cafés, des magasins, des lieux de culte, des centres communautaires, des lieux de loisirs et de divertissement ou des attractions touristiques», indique le guide.

Cela vient après que Downing Street et la ministre de l’Éducation Gillian Keegan aient été incapables de dire si les ménages pouvaient se mélanger dans les jardins des pubs et des restaurants en vertu de la nouvelle réglementation.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Le ministère de la Santé expose tous les détails des mesures qu’il a annoncées hier soir plus tard dans la journée.»

Pressé par la confusion, le porte-parole a ajouté: «Il est vrai que les événements avancent à grande vitesse et il est juste que nous puissions agir rapidement en ce qui concerne les épidémies localisées en travaillant avec les dirigeants locaux pour nous assurer que nous avons mis en place des mesures pour aider à ralentir la propagation du virus. “

Interrogée mardi sur l’émission Today de BBC Radio 4, la ministre de l’Éducation, Mme Keegan, a déclaré: «Je suis désolée de ne pas pouvoir clarifier cela.

“Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je suis sûr qu’ils peuvent trouver la réponse à cette question.”

Interrogée sur la manière dont les gens sont censés se tenir au courant des dernières restrictions lorsque les ministres ne le peuvent pas, elle a répondu: «Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à cette question. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui le pourraient. Je ne représente pas le Nord-Est. “

