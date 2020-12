Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire à la Santé, a déclaré au Evening Standard: «Je pense qu’ils devront inévitablement être maintenus sous contrôle compte tenu de la nouvelle souche du virus» Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exhorté les ministres à regarder à nouveau, en disant: «Inévitablement dans leur propre foyer, ils ont tendance à être moins vigilants. Et je crains que de nombreuses personnes puissent être infectées par le virus et ne pas s’en rendre compte. Elles pourraient transmettre le virus à des relations plus âgées. »Le Dr Anthony Fauci, spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré à Newsnight à la BBC: «Mon conseil serait quelque chose qui, je pense, va attrister les gens parce que tout le monde veut la chaleur et les rencontres familiales qui sont si caractéristiques de la saison de Noël. Mais ma recommandation serait de réduire les voyages autant que possible. cinq jours de Noël. »Ils ont ajouté:« Cet éditorial conjoint n’est que le deuxième en plus de 100 ans d’histoire du BMJ et du Health Service Journal. Nous le publions parce que nous pensons que le gouvernement est sur le point de commettre une autre erreur majeure Cela coûtera de nombreuses vies. Si nos dirigeants politiques ne parviennent pas à prendre des mesures rapides et décisives, ils ne pourront plus prétendre protéger le NHS. les prochaines semaines dans un effort pour freiner la flambée dans la capitale, qui a été liée à une nouvelle mutation du coronavirus. Il a déclaré au Standard: «Les cas à travers Londres se développent rapidement et je connais les nouvelles d’hier [of Tier 3] aura été un coup dur pour beaucoup, en particulier pour les entreprises. Au cours des prochaines semaines, nous déploierons des tests communautaires dans tout Londres et j’exhorte les gens à se manifester lorsqu’ils seront disponibles. . Mais ce pourcentage passe à 56% chez les plus de 65 ans. Seulement 39% du public pense que les règles de Noël sont «à peu près correctes» De nouvelles données ont montré que des poussées de Covid-19 éclataient à Londres, 17 arrondissements enregistrant une augmentation hebdomadaire de plus de Le pic de la deuxième vague a atteint un nouveau sommet, avec un taux de 242 nouveaux cas pour 100 000 sur sept jours dans la semaine précédant le 9 décembre, l’est de Londres étant le plus durement touché.

M. Khan a appelé à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous avons entendu hier de Matt Hancock dire que le gouvernement se penche à nouveau sur cette question. Je les encouragerais à le faire s’ils le sont.

M. Barclay, le secrétaire en chef du Trésor, a souligné que les gens devraient faire preuve d’une extrême prudence si des personnes âgées se joignent à eux.

Il a déclaré que les assouplissements ne devraient pas être «mal interprétés» ou conduire les familles à oublier les règles habituelles de distanciation sociale.

“Ce n’est pas que les restrictions soient levées dans leur intégralité – nous ne passons pas du niveau 3 à une sorte de niveau zéro”, a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

«Ce que nous disons, dans un sens limité, c’est que de nombreuses familles qui n’ont pas été ensemble toute l’année, qui voudront se voir, trois ménages peuvent se réunir pour cette période de Noël.

«Ce n’est pas que toutes les restrictions sont levées.»

«Je ne verrai pas mes parents à Noël», a-t-il ajouté. «Mais je verrai mes beaux-parents et ce sont les décisions que de nombreuses familles prendront.

«Nous devons faire confiance aux Britanniques pour qu’ils agissent de manière responsable et qu’ils fassent le minimum possible pour eux dans leur situation familiale.

Southwark a connu le plus grand pic de cas confirmés dans la semaine précédant le 9 décembre, de 71%, suivi d’Enfield 69,1%, Richmond 67,5%, Lewisham 61,8%, Greenwich 58,7%, Havering 58,4%, Bromley 52,4% cent, et Hammersmith et Fulham 49,5 pour cent.

Cependant, les scientifiques affirment que la propagation croissante de la maladie est principalement due à une moindre distanciation sociale.