Le ministre Boris Johnson doit s’auto-isoler après avoir rencontré des députés, puis avoir été informé par l’application NHS Test and Trace qu’une personne a été testée positive pour Covid-19.

M. Johnson doit maintenant s’auto-isoler pendant deux semaines mais veut toujours s’adresser au public et mener la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Dans un message Wattsapp divulgué au député, M. Johnson a déclaré: “Peu importe que je me sente bien – mieux que jamais – ou que mon corps regorge d’anticorps depuis la dernière fois que je l’ai eu.

«Les règles sont les règles et elles sont là pour arrêter la propagation de la maladie.»

Le PM a rencontré un petit groupe de députés pour un petit-déjeuner à Downing Street jeudi matin, y compris Lee Anderson, le député d’Ashfield.

Les deux hommes ont été photographiés ensemble semblant se tenir à moins de deux mètres l’un de l’autre et ne pas porter de masques.

Boris Johnson et Lee Anderson photographiés ensemble lors de la réunion de jeudi

/ Facebook

M. Anderson a ensuite développé des symptômes pour le COVID-19 et a maintenant été testé positif avec sa femme Sinead, atteinte de fibrose kystique.

Il a écrit sur Facebook: «Vendredi, j’ai perdu le sens du goût en même temps que ma femme avait mal à la tête.

“Je n’avais pas de toux, pas de fièvre et je me sentais bien. Nous avons tous les deux passé un test samedi et le résultat est arrivé dimanche matin. Ma femme et moi avons été testées positives. Je me sens absolument bien et ma plus grande préoccupation est ma femme qui est dans le groupe blindé.

«Mais nous nous sentons tous les deux bien.»

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: «Le Premier ministre a été informé aujourd’hui par NHS Test and Trace qu’il doit s’auto-isoler en tant que contact de quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19.

“Le Premier ministre suivra les règles et s’auto-isolera. Il continuera à travailler à Downing Street, y compris à diriger la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus.

“Le PM va bien et ne présente aucun symptôme du COVID-19.”

Dominic Raab a été laissé en charge de diriger une grande partie du gouvernement lorsque le Premier ministre a été hospitalisé par Covid-19 – mais Boris Johnson n’a jamais officiellement abandonné le contrôle.

Boris Johnson: Cet hiver ne sera pas facile

Boris Johnson doit désormais s’auto-isoler pendant 14 jours

Si on vous dit de vous auto-isoler par NHS Test and Trace ou l’application NHS COVID-19, les directives gouvernementales indiquent:

auto-isoler pendant 14 jours à compter du jour de votre dernier contact avec la personne qui a été testée positive pour le coronavirus – car cela peut prendre jusqu’à 14 jours pour que les symptômes apparaissent, ne quittez pas votre domicile pour quelque raison que ce soit – si vous avez besoin de nourriture ou de médicaments, commandez-le en ligne ou par téléphone, ou demandez à vos amis et à votre famille de le déposer à votre domicile, ne laissez pas de visiteurs chez vous, y compris vos amis et votre famille – sauf pour les caretry essentiels pour éviter autant que possible tout contact avec les personnes avec lesquelles vous vivez. vous n’avez pas besoin de vous auto-isoler si vous n’avez pas de symptômes les personnes dans votre bulle de soutien n’ont pas besoin de s’auto-isoler si vous n’avez pas de symptômes

En mai, M. Johnson a déclaré au Sun On dimanche: «C’était un vieux moment difficile, je ne le nierai pas. Ils avaient une stratégie pour faire face à un scénario de type «mort de Staline».

«Je n’étais pas particulièrement en forme et je savais qu’il y avait des plans d’urgence en place.

«Les médecins avaient toutes sortes d’arrangements pour savoir quoi faire si les choses tournaient mal.

«Ils m’ont donné un masque facial alors j’ai eu des litres et des litres d’oxygène et pendant longtemps j’ai eu ça et le petit nez.

Boris Johnson et Carrie Symonds – En images

Le premier ministre Boris Johnson et petite amie Carrie Symonds dans le stand au match des Six Nations Guinness à Twickenham entre l’Angleterre et le Pays de Galles

Pennsylvanie

Boris Johnson et Carrie Symonds après avoir prononcé son discours lors de la conférence du parti conservateur au Manchester Convention Center

Pennsylvanie

Le premier ministre Boris Johnson et son partenaire Carrie Symonds arrivent au Commonwealth Service à l’abbaye de Westminster, Londres

Pennsylvanie

Boris Johnson et sa partenaire Carrie Symonds agitent les marches du numéro 10 Downing Street

AP

Carrie Symonds porte sa bague de fiançailles

Caractéristiques Rex

Carrie Symonds, partenaire du Premier ministre britannique et chef conservateur Boris Johnson, tient son chien, un Jack Russell-cross nommé Dilyn

. via .

Le Premier ministre Boris Johnson quitte la salle avec sa petite amie Carrie Symonds après son discours liminaire lors de la quatrième journée de la conférence du parti conservateur 2019 à Manchester Central

Jeremy Selwyn

Le premier ministre Boris Johnson et son partenaire Carrie Symonds arrivent au Commonwealth Service à l’abbaye de Westminster, Londres

.

Boris Johnson et sa partenaire Carrie Symonds s’entretiennent avec Lizzie Carr

Andrew Parsons / 10 Downing Street

Boris Johnson et sa partenaire Carrie Symonds

AP

Le Premier ministre Boris Johnson avec sa partenaire Carrie Symonds et le chien Dilyn lors du décompte de la circonscription d’Uxbridge & Ruislip Sud aux élections générales de 2019

Pennsylvanie

Boris Johnson et sa petite amie Carrie Symonds arrivent à la conférence du parti conservateur

.

Carrie Symonds, partenaire du premier ministre Boris Johnson, attend un service national du souvenir au cénotaphe

.

Le premier ministre Boris Johnson et Carrie Symonds assistent à l’assemblée annuelle du Royal British Legion Festival of Remembrance au Royal Albert Hall

. via .

Le Premier ministre Boris Johnson quitte la salle avec sa petite amie Carrie Symonds après son discours liminaire lors de la quatrième journée de la conférence du parti conservateur 2019 à Manchester Central

.

Le premier ministre Boris Johnson et petite amie Carrie Symonds dans le stand au match des Six Nations Guinness à Twickenham entre l’Angleterre et le Pays de Galles

.

Le premier ministre Boris Johnson et petite amie Carrie Symonds dans le stand au match des Six Nations Guinness à Twickenham entre l’Angleterre et le Pays de Galles

. via .

Le premier ministre Boris Johnson et sa partenaire Carrie Symonds quittent après le service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster à Londres

.

Boris Johnson et sa petite amie Carrie Symonds arrivent à la conférence du parti conservateur

.

Le premier ministre Boris Johnson, avec sa partenaire Carrie Symonds, organise une réception au 10 Downing Street pour remercier le personnel des soins palliatifs pour son travail acharné, son dévouement et sa compassion

Pennsylvanie

La petite amie du Premier ministre Boris Johnson, Carrie Symonds, attend que Boris arrive au numéro 10 de Downing Street le 24 juillet 2019 à Londres

.

Le premier ministre Boris Johnson embrassant sa partenaire Carrie Symonds lors de la conférence du parti conservateur au Manchester Convention Center

Pennsylvanie

Carrie Symonds en 2017

Jeremy Selwyn

Boris Johnson photographié avec Carrie Symonds alors qu’il quitte le bal noir et blanc du parti conservateur au Natural History Museum

.

Carrie Symonds, petite amie du Premier ministre Boris Johnson, attend son arrivée avec des membres du personnel à Downing Street

Jeremy Selwyn

Carrie Symonds à la conférence conservatrice de Manchester en 2019

Jeremy Selwyn

Le Premier ministre Boris Johnson part avec sa partenaire Carrie Symonds après avoir prononcé son discours d’ouverture devant les délégués le dernier jour de la conférence annuelle du Parti conservateur au complexe de conventions de Manchester Central

. via .

Le Premier ministre Boris Johnson se promène avec sa partenaire Carrie Symonds à leur arrivée au Midland, près du complexe de conventions de Manchester Central

. via .

M. Johnson a déclaré au journal que “les indicateurs sanglants continuaient à aller dans la mauvaise direction” et qu’il n’arrêtait pas de se demander: “Comment vais-je m’en sortir?”

Il a déclaré: «Il était difficile de croire qu’en quelques jours, ma santé s’était détériorée à ce point. Je me souviens avoir été frustré. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je n’allais pas mieux.

«Mais le mauvais moment est venu quand il était 50-50 s’ils allaient devoir poser un tube dans ma trachée.

«C’est à ce moment-là que ça a pris un peu. . . ils commençaient à réfléchir à la manière de le gérer sur le plan de la présentation.

Il a dit qu’il était «dans le déni» au départ sur la gravité de sa maladie, et a déclaré que les médecins avaient raison de le «forcer» à aller à St Thomas où il a passé trois nuits en soins intensifs.

Après avoir quitté l’hôpital, il a déclaré que “le NHS m’a sauvé la vie sans aucun doute”.

Le député travailliste Chris Bryant a critiqué le Premier ministre pour avoir semblé ne pas s’éloigner socialement lors de la réunion de jeudi.

Il a tweeté: «Je ne comprends pas. Je pensais que l’Angleterre était en lock-out. Que faisait le PM sans maintenir une distance sociale avec un autre député? Ai-je manqué quelque chose? »

Il a ajouté: «Je parie que Jacob Rees Mogg décide de changer les règles dans les communs pour permettre au Premier ministre de prendre part aux débats même s’il n’a pas laissé Tracey Crouch [An MP diagnosed with breast cancer] participez à un débat sur le cancer du sein.

Quelques minutes après l’annonce de Boris, le chef de la Chambre des communes a annoncé qu’il présenterait une motion pour permettre aux députés de participer virtuellement au Parlement.