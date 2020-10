Les dirigeants mondiaux envoient leurs meilleurs vœux au président américain Donald Trump et à la première dame Melania Trump après qu’il a été révélé qu’ils ont été testés positifs pour le coronavirus. Le premier couple a confirmé les diagnostics juste avant 1 heure du matin (HE) vendredi matin, le président déclarant que lui et sa femme «commenceront immédiatement notre processus de quarantaine et de rétablissement». Les résultats des tests positifs sont venus juste après que Hope Hicks, une aide senior, ait été testée positive. À l’heure actuelle, personne d’autre proche du président et de la première dame n’a été testé positif.

Dans un communiqué partagé sur son compte Twitter peu de temps après, le Premier ministre britannique Boris Johnson a adressé ses “meilleurs vœux” au couple, pour qui il souhaitait “un prompt rétablissement”. Johnson lui-même avait été testé positif au coronavirus fin mars. Au milieu de son rétablissement, Johnson avait été hospitalisé, recevant un traitement à l’oxygène, après que son état “se soit aggravé”. Johnson avait été le premier leader mondial à révéler un diagnostic positif, d’autres, dont le président brésilien Jair Bolsonaro, révélant plus tard des résultats positifs.

Mes meilleurs vœux au président @realDonaldTrump et @FLOTUS pour un rétablissement complet et rapide. https://t.co/6OUZT20huK – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 2 octobre 2020

Le président russe Vladimir Poutine a également abordé le diagnostic du président. Dans un message direct à Trump publié par le Kremlin, Poutine a déclaré: «J’espère que votre vitalité inhérente, votre bonne humeur et votre optimisme vous aideront à faire face au dangereux virus», selon Politico.

D’autres dirigeants mondiaux ont également contacté le président, . rapportant qu’une porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel a adressé ses meilleurs vœux au président et à son épouse. Elle a également envoyé ses meilleurs vœux pour une récupération rapide du virus. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré sur Twitter: “Comme des millions d’Israéliens, Sara et moi pensons au président Donald Trump et à la première dame Melania Trump et souhaitons à nos amis un rétablissement complet et rapide.”

Charles Michel, président du Conseil européen, a souhaité à Trump un “prompt rétablissement” et a déclaré que la pandémie “est une bataille que nous continuons tous à mener. Tous les jours. Où que nous vivions”. Le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike, quant à lui, a déclaré que la nouvelle du diagnostic de Trump “m’a rappelé à quel point les masques sont portés au Japon” lors d’une conférence de presse.

Souhaitant que le président Trump et la première dame Melania Trump se rétablissent rapidement du COVID-19. – Imran Khan (@ImranKhanPTI) 2 octobre 2020

On dit que Trump et Melania vont «bien en ce moment». Le président, selon son médecin, Navy Cmdr. On s’attend à ce que le Dr Sean Conley «continue de s’acquitter de ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence.» Son emploi du temps du vendredi a cependant été effacé en dehors d’un appel téléphonique alors que lui et la première dame se mettent en quarantaine.