je

Si le féminisme a vraiment fonctionné, il n’y aurait plus de féminisme », suggère la commentatrice sociale et provocatrice Fran Lebowitz qui égaye mes longues soirées de janvier avec son esprit caustique dans Pretend it’s a City de Netflix. “C’est beaucoup mieux [for women], et pourtant c’est toujours horrible.

Étant donné que nous avons eu beaucoup de mauvaises nouvelles cette année et que nous ne sommes qu’en janvier, commençons par ce qui s’améliore. Enfin, Boris Johnson semble avoir accepté qu’il avait un problème de femmes. Il envisage apparemment de promouvoir plus de femmes à des postes de direction du Cabinet – pour le moment, il n’y a que quatre femmes dans le Cabinet et elles parlent à peine en public. Combien d’entre eux pouvez-vous nommer? Mais parler du discours sur l’égalité ne suffit pas, maintenant il doit livrer. En juillet de l’année dernière, il a promis à ce journal qu’il ferait la promotion de plus de femmes au Cabinet, où sont-elles? Pour que ce remaniement ait un sens, il doit avoir des femmes aux premières tables, dans le cadre des conversations sur les questions qui nous concernent tous. Pourtant, Johnson ne prévoit un remaniement que lorsque le pire sera passé, en juin. Les garçons ont géré la crise; faire des déclarations du bout des lèvres à l’égalité peut attendre que ce soit fini. On a aussi le sentiment qu’il ne le fait que parce que sa petite amie et Allegra Stratton lui ont dit de …

Depuis le premier verrouillage, ce sont des hommes qui nous guident à travers la pandémie. Les hommes sont apparus 65 fois sur The Andrew Marr Show et Sophy Ridge dimanche. Une femme a été sur les deux, Priti Patel.

Pendant ce temps, nous sommes maintenant intimes avec le bureau de Matt Hancock, car il nous confond avec des arrière-plans Zoom de plus en plus déroutants. Bien sûr, c’est une question aussi épineuse que son choix de l’endroit où afficher ses certificats. Hancock est le secrétaire à la Santé, il est donc logique qu’il parle de politique de santé à la télévision et, bien qu’il semble souvent réticent à répondre de lui-même, Gavin Williamson devrait être là pour défendre sa politique d’éducation. Mais l’absence quasi totale de femmes s’exprimant au nom du gouvernement indique un problème plus systémique. Ils ne sont pas dans les emplois qui comptent.

Et cela compte parce que la pandémie affecte de manière disproportionnée les femmes – l’ONU a déclaré qu’elle pourrait anéantir 25 années de travail pour accroître l’égalité des sexes. Les femmes sont plus susceptibles de perdre leur emploi en raison de la pandémie et s’occupent de plus en plus de garderies. La violence domestique augmente mais avec les tribunaux étirés, les poursuites ne sont pas engagées. Ne serait-il pas utile que les femmes soient également représentées et prennent les décisions clés? Hier, à l’heure de la femme, l’ancienne députée conservatrice Anna Soubry a parlé d’une culture consistant à dire “ oui ” au Premier ministre, ce qui n’était pas nécessairement une question de genre, mais suggérait que plus d’hommes étaient avancés parce que ce sont eux qui sont prêts à obliger Johnson. Avec Cummings est venu un type de politique macho, avec une atmosphère de salle commune de sixième forme de garçons. Il y a des femmes qui se lèvent, mais il faut les voir pour que la prochaine génération ait des femmes à admirer. Continuons à faire un examen minutieux, car quel est l’intérêt de promouvoir les femmes si nous ne les laissons pas dire?

Clare Smyth, qui a reçu hier soir trois étoiles Michelin, est un exemple de la façon dont les restaurants créent des opportunités. Elle a quitté l’école à 16 ans et a maintenant son propre restaurant, Core. Mais cette industrie est en danger. Core perd 50000 £ par mois. Smyth dit que si les restaurants doivent survivre, il est impératif que le gouvernement prenne en compte les taux commerciaux et l’allégement de la TVA afin que, lorsqu’ils ouvrent, ils puissent récupérer certaines pertes. Sinon, nous risquons de perdre des restaurants qui font partie du tissu londonien.