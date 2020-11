UNE

La salle d’exposition de voitures classiques qui vend régulièrement des moteurs d’époque pour des centaines de milliers de livres s’est associée à un écrivain de premier plan en matière de boissons pour ouvrir un nouveau magasin de vins et d’épicerie à Highgate.

Hexagon Classics s’est associé avec le co-auteur de Which Wine When, Bert Blaize, pour lancer l’espace à deux étages, proposant des bouchées de vin, de café et de charcuterie. Nommé Bottles ‘N’ Jars, il se trouve à côté du showroom de longue date, qui compte parmi sa collection des Ferrari, des Aston Martins et des Lamborghini d’époque.

À côté de l’alcool – qui compte divers vermouths, grappas et un choix de spiritueux à côté du vin – se trouvent des bouchées de charcuterie, notamment des pots de figues au caramel salé, des fideos à l’encre de seiche et des pâtes séchées. En cas de succès, on s’attend à ce que l’offre alimentaire soit étendue, et il est suggéré qu’un nouvel espace artistique et musical suivra.

Blaize a déclaré à propos du lancement: «Ouvrir un magasin de bouteilles a longtemps été une de mes ambitions qui s’est amplifiée suite au succès du livre. J’ai vraiment hâte de discuter avec les gens de leurs choix, de faire connaissance avec nos habitants et de créer un espace amusant et interactif pour les amateurs de vin.

Blaize, qui travaillait auparavant comme sommelier au Clove Club et au Manoir aux Quat’Saisons de Raymond Blanc, sera sur place pour offrir des conseils aux acheteurs et suggérer des accords.

Bottles ‘N’ Jars est ouvert maintenant, au 82-92 Great North Road, N2 0NL. Pour plus d’informations, bouteillesnjars.co.uk