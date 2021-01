Apprenez à préparer ce délicieux bouillon de boulettes de viande aux légumes à partager au moment du repas en famille.

Pour préparer un bouillon de boulettes de viande avec des légumes, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr de bƓuf hachĂ© (1 lb)

Πtasse de pain moulu

ÂŒ cuillĂšre Ă cafĂ© de poivre

1 oeuf

ÂŒ cuillĂšre Ă cafĂ© de cumin moulu

ÂŒ cuillĂšre Ă cafĂ© d’ail en poudre

4 tomates (pour la sauce)

1 petit morceau d’oignon (pour la sauce)

2 gousses d’ail (pour la sauce)

1 tasse d’eau (pour la sauce)

Sel et poivre au goût (pour la sauce)

1 cuillĂšre Ă soupe. D’huile d’olive

6 tasses d’eau

1 grosse courgette coupée en cubes

1 grosse carotte coupée en cubes

Coriandre hachée pour servir

Donne 4 portions

préparation

Dans un bol, ajoutez la viande, le cumin, le poivre, le sel, l’ail en poudre, l’Ɠuf et la chapelure. Avec vos mains, mĂ©langez le tout jusqu’Ă ce que bien incorporĂ© puis formez de petites boulettes de viande, avec le 1/2 kilo, vous pouvez former environ 18 boules Pour prĂ©parer la sauce, mĂ©langer les tomates, l’oignon, l’ail, l’eau et le sel et le poivre . MĂ©langer jusqu’Ă ce que les ingrĂ©dients soient incorporĂ©s.Dans une casserole Ă feu moyen, chauffer l’huile et ajouter la sauce que vous venez de mĂ©langer, puis ajouter les tasses d’eau et mĂ©langer. Cuire au gril 5 minutes sans Ă©bullition, baisser le feu Ă moyen-doux et ajouter les boulettes de viande une Ă une en Ă©vitant soigneusement de les casser. Remuer lĂ©gĂšrement et cuire 8 minutes, ajouter la carotte et la coriandre, remuer Ă nouveau, couvrir la casserole et cuire Ă feu moyen pendant 15 minutes, enfin ajouter les courgettes en cubes et cuire 5 minutes ou jusqu’Ă ce que les boulettes de viande et les lĂ©gumes sont bien cuits Assaisonner au goĂ»t et servir chaud Accompagner de jus de citron, tortillas de maĂŻs, avocat.

