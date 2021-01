Si vous recherchez une option saine avec beaucoup de saveur, cette recette de bouillon de poulet Ă l’avocat et au citron est idĂ©ale pour commencer l’annĂ©e. Essayez-le, il deviendra sĂ»rement l’un de vos favoris.

Pour prĂ©parer le bouillon de poulet Ă l’avocat et au citron, vous avez besoin des Ă©lĂ©ments suivants IngrĂ©dients:

500 gr de poitrine de poulet

2 cuillĂšres Ă soupe d’huile vĂ©gĂ©tale

1 tasse d’oignon finement hachĂ©

2 jalapenos sans pépins finement hachés

2 gousses d’ail hachĂ©es finement

500 ml d’eau

2 tomatilles vertes, épépinées et coupées en quartiers

Âœ cuillĂšre Ă cafĂ© de cumin moulu

1 cube de bouillon de poulet

1/3 tasse de coriandre hachée

3 cuillĂšres Ă soupe de jus de citron frais

Âœ avocat hachĂ© (coupĂ© sur place)

Sel et poivre au goût

Donne 4 Ă 6 portions

préparation

Dans une casserole Ă feu moyen-doux, ajoutez l’huile et quand elle est chaude, ajoutez l’ail Ă©mincĂ©, les jalapeños Ă©mincĂ©s et l’oignon Ă©mincĂ©. Remuer et cuire 4 minutes, l’oignon sera transparent, puis ajouter l’eau, le tomatillo coupĂ© en dĂ©s et assaisonner avec le cumin, le bouillon de poulet, le sel et le poivre. Bien mĂ©langer, ajouter les poitrines de poulet et couvrir la casserole, laisser mijoter Ă feu vif pendant 20 minutes ou jusqu’Ă ce que les poitrines soient cuites.Lorsque les poitrines de poulet sont cuites, rĂ©duire le feu. Ensuite, retirez les poitrines Ă rĂąper, puis ajoutez le poulet rĂąpĂ© au bouillon. Enfin, ajoutez le jus de citron fraĂźchement pressĂ© et la coriandre, remuez et Ă©teignez le feu. Servir chaud et ajouter l’avocat hachĂ©.

