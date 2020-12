Délicieuse recette traditionnelle de churros en forme de boule idéale pour accompagner avec cajeta.

Pour préparer les boules de churros avec cajeta, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

85 g de beurre en carrés (3 oz)

140 ml d’eau naturelle

70 g de farine de blé (2,5 oz)

1 pincée de sel

¼ cuillère à café de cannelle moulue

2 cuillères à soupe de sucre raffiné

2 oeufs

Huiler le nécessaire

55 gr de cassonade (2 oz)

1 cuillère à café de cannelle moulue

préparation

Dans une casserole moyenne, ajoutez l’eau et le beurre, remuez jusqu’à ce qu’ils soient fondus. Ceci sur feu moyen, puis baisser le feu à doux et ajouter la farine, le sucre, la cannelle et le sel. Mélangez très bien avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux, environ 1 minute Retirez la casserole du feu et mettez-la sur un chiffon et ajoutez les œufs un à la fois jusqu’à ce que bien mélangé et que la pâte soit lisse. la pâte est prête, ajoutez-la dans une poche à douille avec un duya rond.Dans une casserole moyenne, ajoutez suffisamment d’huile et laissez chauffer à feu vif. Lorsqu’elle est chaude, pressez la poche à douille et coupez la pâte avec un couteau huilé, en laissant tomber soigneusement les boules de pâte, pour faire tomber soigneusement les boules de pâte, et faites frire jusqu’à ce que les boules aient une teinte dorée. Quand ils sont prêts, retirez de l’huile et égouttez les churros sur du papier absorbant. Dans un bol, mélangez le sucre et la cannelle, et quand les churros sont chauds ajoutez-les et remuez pour que le sucre y colle. Dégustez les churros chauds qui les accompagnent avec la cajeta.

Essayez cette variante de boules de churros avec cajeta lors de la prochaine réunion entre amis ou en famille.

