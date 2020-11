Vous définissez le niveau de piquant et nous définissons la recette. Ravissez votre palais avec ces délicieuses boulettes de viande au chipotle pour commencer votre semaine.

Pour préparer ces boulettes de viande au chipotle, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr de boeuf haché (1 lb)

½ tasse de chapelure

2 chipotles en sauce adobo

1 oeuf

2 chipotles en sauce adobo

½ tasse d’eau

1 ½ huile végétale

¼ tasse d’oignon

3 gousses d’ail

Poivre à goûter

Sel au goût

Pour 2 portions

https://youtu.be/veWtaMncZrM

préparation

Dans un bol, ajoutez le bœuf haché, la chapelure, l’œuf, une gousse d’ail, le poivre et le sel au goût. Bien mélanger et former des boules.Dans un mélangeur, ajouter 2 tomates, une demi-tasse d’eau et mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient bien intégrés.Dans une casserole, ajouter l’huile végétale, l’oignon haché, 2 gousses d’ail finement hachées et cuire 3 minutes. Ajouter la sauce et les boulettes de viande avec un peu de sel et cuire 10 minutes.

Voir plus de recettes sur notre chaîne YouTube.

Article précédentKatie Holmes montre que c’est déjà la saison des pulls douilletsArticle suivantAmber Heard est heureuse à cheval et dans les bras de sa copine