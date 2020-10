Deux membres d’une organisation de piratage et de piratage de console connue sous le nom de Team Xecuter ont été arrêtés et accusés de fraude, dont l’un s’appelle Gary Bowser. Les ressortissants français Max Louarn et Bowser, originaires du Canada mais arrêtés en République dominicaine, auraient dirigé le groupe, qui fabrique une gamme d’outils pour craquer le matériel de jeu verrouillé.

Team Xecuter est une opération sophistiquée connue pour ses hacks Nintendo, y compris un périphérique USB appelé SX Pro qui permet au Nintendo Switch d’exécuter des jeux piratés. Le but lucratif du groupe a rendu controversé dans les communautés de modding et d’émulation, rapporte Ars Technica, car ces communautés ont tendance à se concentrer sur les efforts open-source et à éviter de vendre des produits qui pourraient attirer l’attention des fabricants de consoles et des autorités fédérales. . Team Xecuter fabrique également des outils de piratage pour la Nintendo 3DS et la NES Classic, entre autres appareils.

Team Xecutor a développé et vendu une gamme populaire d’outils de piratage Nintendo

Nintendo est bien conscient du fait que le groupe a intenté deux poursuites contre l’organisation en mai, dans le but principal de fermer les détaillants tiers qui revendent les produits de Team Xecuter en ligne. Nintendo a également sa propre histoire controversée impliquant des litiges agressifs sur l’utilisation non autorisée de sa propriété intellectuelle. Ces dernières années, Nintendo s’est attaquée aux soi-disant sites ROM qui hébergent des fichiers de jeux extraits et à d’autres sites et boutiques en ligne qui font du trafic de contenu piraté et d’outils matériels connexes.

Le ministère de la Justice est allé plus loin. “Ces accusés seraient les dirigeants d’un groupe criminel international notoire qui a récolté des bénéfices illégaux pendant des années en piratant la technologie des jeux vidéo d’entreprises américaines”, a déclaré Brian C. Rabbitt, procureur général adjoint par intérim de la division criminelle du ministère de la Justice, dans un communiqué. «Ces arrestations montrent que le ministère tiendra pour responsables les pirates informatiques qui cherchent à réquisitionner et à exploiter la propriété intellectuelle d’entreprises américaines à des fins financières, peu importe où ils se trouvent.

Le ministère de la Justice essaie de souligner la différence entre les activités de Xecuter et l’émulation à but non lucratif ou le piratage de console. Le communiqué indique que Xecuter «a tenté de protéger son activité globale en utilisant une grande variété de marques, de sites Web et de canaux de distribution, selon l’acte d’accusation», et que le groupe «a masqué son activité illégale avec un prétendu désir de soutenir les amateurs de jeux qui voulaient pour concevoir leurs propres jeux vidéo à des fins non commerciales. » Mais l’objectif principal des activités du groupe était de développer et de vendre des outils à but lucratif pour exécuter des jeux piratés, et d’aider en outre à «créer et soutenir des bibliothèques en ligne de jeux vidéo piratés».

Les deux hommes risquent une peine de prison sévère s’ils sont reconnus coupables, y compris 20 ans pour chaque accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, avec jusqu’à cinq ans pour certaines des accusations les moins graves. Aucune date d’essai n’a été fixée.