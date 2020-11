Oui

Vous vous souviendrez de la fureur causée par Connell de Normal People et sa chaîne omniprésente plus tôt cette année. Le simple collier en argent a engendré son propre compte Instagram et un millier de titres écrits par des éditeurs de mode à bout de souffle à travers le pays.

La semaine de la sortie de l’émission sur iPlayer, les recherches de «chaînes de cou pour hommes» ont augmenté de 68%, tandis que les mots «argent» et «collier de chaînes» sont devenus les termes de recherche les plus couramment utilisés pour les bijoux pour hommes en ligne, selon la plateforme de recherche de mode Lyst. .

Il semble donc naturel que dans le sillage de la chaîne érotisée, un barrage de bling de garçon. Et qui de mieux pour faire sensation dans le paysage de la bijouterie masculine que le fournisseur de bling nouveau et demi-fin, Missoma?

Conçue par Marisa Hordern en 2008, Missoma, une favorite de Meghan Markle et Kate Middleton, a réussi à frapper le sweet spot entre le haut de gamme et le high-street et arrive aujourd’hui pour la boîte à bijoux des gars avec le lancement de son inaugural homme collection.

(Image gracieuseté de Missoma Men’s)

«Depuis la conception d’une petite extension de notre collaboration Lucy Williams pour hommes en 2017, nous savions que 2020 était l’année pour pousser plus loin notre message d’inclusivité», a déclaré Hordern au Standard. «Au fil des ans, nous avons vu beaucoup d’hommes porter Missoma, que ce soit Anwar Hadid empruntant les pièces de Dua Lipa ou simplement parmi notre communauté sur Instagram. Nous recevons beaucoup de commentaires révélant que les partenaires des gens volent leur Missoma! »

Le bling des hommes a été approuvé par une coterie de gars célèbres ces dernières années. Harry Styles et sa boucle d’oreille en perles solitaires au Met Gala 2019 figuraient en tête des meilleures listes de robes partout, tandis que son collègue One Directioner Zayn Malik a été annoncé comme le visage de la marque de bijoux Martyre plus tôt cette année. Screen dream Timothée Chalamet est aussi un champion d’un brin de bling. «Timothée et Harry sont d’excellents exemples d’hommes qui n’ont pas peur de briser les frontières et de s’exprimer sans vergogne, nous aimerions les voir styliser notre collection pour hommes», déclare Hordern.

(Rafferty Law modélise la première collection masculine de Missoma / Missoma)

D’autres marques se lancent également dans l’action. Maria Black, Shaun Leane et Tiffany & Co., qui ont lancé sa première collection complète pour hommes en octobre dernier, sont parmi les rares. «L’industrie de la mode s’est révolutionnée pour devenir un espace plus inclusif, et il est temps que les bijoux suivent», déclare Horden.

La seule règle? Plus on est de fous, plus on rit. La pièce phare de la collection de Hordern est le collier à chaîne gourmette Chunky en or pour homme, qui «transforme nos pièces plus élégantes en quelque chose qui est toujours portable mais qui fait une déclaration.

Les prix commencent à partir de 75 £. Découvrez la collection Missoma pour homme ici.