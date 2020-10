Eddie Van Halen était un guitariste légendaire, et il a inspiré des milliers d’autres musiciens avec son talent, dont Brad Paisley. Après que la mort de Van Halen ait été confirmée mardi, Paisley lui a rendu hommage sur Instagram, en publiant une vidéo de lui-même sur scène avec le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith, le bassiste de Guns ‘N’ Roses Duff McKagan et l’acteur Will Ferrell, qui était déguisé. comme le chanteur original de Van Halen, David Lee Roth.

Le groupe jouait une reprise de “Hot for Teacher” de Van Halen, de l’album 1984 du groupe, qui était leur dernier album avant que Roth ne quitte le groupe pour la première fois. “Pour @eddievanhalen”, Paisley a sous-titré le clip. «Moi, #willferrell, @chadsmithofficial @officialduffmckagan en train de jouer à déguisement. Eddie, ton influence vivra éternellement.» Van Halen et Paisley ont tous deux apporté leur propre style unique à leur jeu de guitare respectif, et le clip montre que Paisley a non seulement maîtrisé sa propre marque de picking, mais est également doué pour interpréter d’autres styles, y compris le jeu rapide de Van Halen.

Avant la vidéo, Paisley a posté une photo de retour de Van Halen sur scène avec une guitare à la main, écrivant qu’il était “Je suis si triste d’apprendre que nous avons perdu @eddievanhalen aujourd’hui”.

«J’ai tout aimé du feu et du style qu’il apportait à la guitare», a-t-il partagé. “Je l’ai étudié, bon sang tout le monde l’a fait, nous voulions tous jouer comme lui. Mais personne ne l’a fait comme lui. Merci Eddie d’avoir été un pionnier. C’est inimaginable ce que serait la guitare sans toi.”

Après la mort de Van Halen, Roth a été l’un des nombreux à se souvenir de lui sur les réseaux sociaux, partageant une photo en noir et blanc des deux dans les coulisses. «Quel long voyage formidable ça a été…», écrit-il.

Van Halen s’est formé en 1972 à Pasadena, en Californie. Depuis lors, il a sorti 12 albums studio, le premier étant un premier album éponyme en 1978, tandis que le plus récent était A Different Kind of Truth en 2012. Le groupe est l’un des 20 artistes les plus vendus de tous les temps et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007. La dernière itération du groupe comprenait Van Halen, son frère Alex, son fils, Wolf et Roth .