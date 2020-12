Brad Pitt a expliqué pourquoi il avait mis fin à sa relation avec Jennifer Aniston | .

Acteur oscarisé Brad Pitt eu une relation avec Jennifer Aniston Pendant sept ans, même si cela s’est terminé il y a quelques années, il a lui-même partagé la raison de sa séparation.

William Bradley Pitt et Jennifer Joanna Aniston mieux connu sous le nom de Brad Pitt et Jennifer Aniston Ils se sont mariés en 2000 mais se sont séparés en 2005, avant leur mariage, ils sortaient ensemble depuis deux ans.

Certains médias affirment que leur mariage a coûté environ un million de dollars, tous deux mariés dans un quartier assez exclusif de Malibu, en Californie, aux États-Unis, ce n’est pas pour rien qu’ils faisaient partie des couples du moment.

Une autre nouvelle intéressante est que, selon l’agence ., Brad Pitt, en collaboration avec Damiani, a conçu les alliances avec des incrustations de diamants, un an après leur mariage, ils ont jugé nécessaire de poursuivre la bijouterie car elle les reproduisait étant que ils avaient l’exclusivité.

Les deux étaient l’un des couples les plus aimés et les plus adorés de tout Hollywood, pour beaucoup, ils étaient parfaits ensemble et encore plus quand ils ont annoncé leur mariage, les blondes et les yeux bleus bronzés ont réussi à faire tomber amoureux tous ceux qui les connaissaient, pour des millions, ils étaient l’un des plus couples. parfait qui pourrait exister, malgré le fait que quinze ans se soient écoulés depuis leur séparation, beaucoup croient encore qu’il pourrait y avoir une réconciliation.

Après la nouvelle de leur divorce, des millions de fans ont été dévastés, car les deux étaient la représentation de l’amour dans la vie, car ils étaient l’un des couples les plus solides et admirés par le public.

Après plus d’une décennie de leur séparation, l’acteur Brad Pitt protagoniste du film “Troya” a décidé de partager la raison pour laquelle il a décidé de se séparer de l’actrice.

L’acteur a révélé qu’il ne sentait pas qu’il avait une vie intéressante avec Jennifer Aniston et qu’il se donnait lui-même la tâche de chercher ce dont il avait besoin, peut-être pour lui sa vie était très calme à côté du protagoniste de Friends.

Beaucoup de gens avant qu’elle ne partage cette nouvelle ont immédiatement commencé à spéculer que leur séparation était due au fait qu’Aniston ne voulait pas avoir d’enfants, contrairement à son mari qui avait hâte de devenir père.

Une autre des rumeurs les plus fortes qui ont été partagées était le fait que Brad Pitt était infidèle à sa femme avec Angelina Jolie, avec qui sa relation serait plus tard confirmée peu de temps après sa séparation avec Jennifer Aniston.

Comme mentionné il y a quelque temps, la nouvelle a brisé le cœur des adeptes des deux, mais ils ont rapidement oublié cette situation lorsqu’ils ont vu le nouveau couple, pour beaucoup c’était une amélioration pour Brad Pitt d’être avec Angelina Jolie avec qui il était pendant 11 ans. qui a eu 6 enfants.

Malheureusement, la nouvelle de cette relation a également pris fin il y a quelques années, de sorte que les fans de Pitt et d’Aniston sont immédiatement revenus en pensant qu’il pouvait y avoir une chance pour les deux de revenir, en plus qu’ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises.

Actuellement les trois célébrités se concentrent sur leurs projets, Jennifer Aniston a récemment annoncé qu’elle avait ouvert un compte Instagram, ayant presque immédiatement un million de followers, battant des records, pour sa part Brad Pitt est l’un des rares artistes à avoir a décidé de ne pas avoir de compte dans ladite application, mais des milliers de photographies de lui sont celles que l’on peut trouver sur n’importe quel réseau social.

Si c’était la vraie raison pour laquelle Brad Pitt a mis fin à sa relation avec Jennifer Aniston Selon le portail El Tiempo, beaucoup de ses partisans n’ont pas tellement aimé l’idée, mais ils la respectent en raison de l’amour et de l’admiration qu’ils ressentent pour eux.

