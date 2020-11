Après l’expérience de la production de vins en Provence – au Château Miraval, qu’il a acquis en 2008 avec son ex-femme Angelina Jolie – Brad Pitt ose désormais aussi les élixirs pétillants. Ils produisent tous les deux Fleur de Miraval, un champagne rosé en édition limitée, au prix de 390 $.

Forte du savoir-faire du viticulteur Rodolphe Péters, du trésor de ses 20 hectares de vignoble possédé et de l’image séduisante de Pitt en drapeau, la nouvelle maison vient de lancer sa première référence sur le marché: le champagne Fleur de Miraval, conçu à partir d’un 75% de chardonnay de différents millésimes, qui donnent de la complexité et du caractère et 25% de pinot noir plus jeune, qui fournit la couleur rose subtile et des notes de groseille et des accents minéraux.

«Fleur de Miraval est le fruit de cinq années de travail, de recherche et de dégustation dans la plus absolue discrétion», déclare Péters, à propos de ce nouveau champagne dont 20 000 bouteilles ont été lancées dans cette première édition, avec un prix de vente à 390 € l’unité (75 cl).

Source: Excelsior