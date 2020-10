Brad Pitt fait ses débuts en tant que mannequin à 56 ans et rend ses fans fous | AP

Le bel acteur Brad Pitt Elle a fait sensation après avoir été mannequin pour une marque italienne et est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux pour les photos qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux.

Brad Pitt est considéré comme l’un des hommes les plus beaux depuis plusieurs décennies et il ne fait aucun doute qu’à 56 ans, il a toujours l’air vraiment incroyable.

Une fois de plus Brad Pitt Il a une nouvelle fois conquis les réseaux sociaux pour son dernier emploi où il modèle avec des vêtements de la collection automne-hiver pour une entreprise de mode italienne.

Comme prévu, les fans de l’acteur sont devenus fous avec son style dans sa nouvelle publicité de vêtements et l’acteur américain est devenu tendance En raison de son apparence, il convient de mentionner qu’il a 56 ans et la vérité est qu’il ne leur ressemble pas.

Dans la vidéo, partagée par la marque, l’acteur apparaît portant des costumes, des imperméables et des vestes de la collection automne / hiver de ladite firme italienne.

Et c’est que bien que le lauréat d’un Oscar ait déjà posé pour des magazines de mode Comme GQ ou Vogue, c’était ses débuts en tant qu’ambassadrice officielle de la marque de vêtements.

Portant des lunettes à Los Angeles par le photographe Mikael Jansson, Pitt est représenté en images en noir et blanc, capturant son appel sans effort et détendu », a été le message de la société qui l’a embauché.

Il est à noter que le protagoniste du film “Troya” avait déjà porté un costume de la marque lors de la dernière remise des Oscars mais à cette occasion, il portait un smoking traditionnel avec un arc, tandis que dans les nouvelles photographies, il était montré avec une version plus informelle avec des chemises ou des pulls tricotés.

William Bradley Pitt Il a été nominé quatre fois aux Oscars, remportant le prix en tant que producteur en 2013 et en tant que meilleur acteur de soutien en 2003 et quatre fois aux Golden Globe Awards, en tant que meilleur acteur de soutien en 1995 et 2020.

Sa présence médiatique significative est également due à sa considération comme l’un des hommes les plus attirants au monde.

La course de Pitt sur les écrans a commencé en 1987, avec de petits rôles sans apparaître au générique des films “Il n’y a pas de sortie”, “No Man’s Land” et “Less Than Zero” et ses débuts à la télévision ont eu lieu en novembre de la même année , quand il a été présenté en tant qu’invité sur la sitcom ABC “Growing Pains”.

Un fait curieux à propos de l’acteur est que Pitt souffre d’une maladie rare appelée prosopagnosie, qui l’amène même à ne pas reconnaître les visages de sa famille et de ses amis.

En revanche, récemment l’actrice et interprète du personnage de “Maléfique”, Angelina Jolie, a décidé à un moment donné de mettre en place une mesure de protection et a conditionné Brad Pitt à lui permettre de voir ses enfants.

Il convient de rappeler que le couple a actuellement six enfants, trois qu’ils avaient adoptés et trois qu’ils ont procréés pendant leur mariage.

En épousant Jolie, Pitt a adopté Maddox, qui vivait déjà avec l’actrice lorsqu’elle était célibataire, pendant leur mariage, elles ont adopté Sarah et Pax, elles ont également procréé Shilow, son premier-né et ses jumeaux Vivienne et Knox.

Désormais, l’actrice californienne veut empêcher ses enfants de courir les risques de contracter le virus, disent-ils, ceci après que l’acteur aurait passé une bonne saison en Europe avec sa nouvelle petite amie.

Il ne voulait pas risquer que les enfants l’attrapent. »Selon le magazine« US Weekly », après qu’une source présumée ait révélé des informations sur l’état de Jolie.

