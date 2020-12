Brad Pitt passerait les vacances avec trois de ses enfants avec son ex-épouse Angelina Jolie, a déclaré une source à Us Weekly avant Noël. L’acteur de Il était une fois à Hollywood, 57 ans, passera du temps avec sa fille de 14 ans Shiloh et les jumeaux de 12 ans Knox et Vivienne le jour de Noël, a déclaré l’initié. Lui et Jolie partagent également Maddox, 19 ans, Pax, 16 ans, et Zahara, 15 ans, qu’ils ont accueillis dans la famille avant leur demande de divorce en 2016.

“Ils peuvent passer la nuit avec lui la veille de Noël”, a expliqué la source, partageant que Pitt et Jolie, 45 ans, avaient déjà parlé de passer les vacances ensemble en famille alors qu’ils “s’entendaient” plus tôt cette année, mais prévoient ont changé. L’initié a partagé que les “égos des anciens couples avaient une fois de plus déraillé” le plan d’espoir d’être tous ensemble pour les vacances et que c’était l’un des nombreux cas où quelque chose de similaire s’est produit.

“Brad et Angelina sont également responsables du drame sans fin”, a déclaré la source. “Malheureusement, leurs enfants sont des dommages collatéraux.” L’acteur de Bullet Train et l’actrice maléfique se disputent toujours les conditions de leur garde depuis la demande de divorce en septembre 2016. L’ancien couple a eu du mal à trouver un accord de garde permanent pendant cette période, bien que Maddox soit désormais légalement considéré comme un adulte, il est exempt de toute procédure judiciaire.

“Les relations entre Brad et Angelina restent extrêmement tendues”, a poursuivi la source, ajoutant que Jiolie était “frustrée” par les difficultés persistantes dans le cadre du procès en détention provisoire. L’actrice de Lara Croft: Tomb Raider serait devenue “plus épineuse” après avoir été contrainte de s’enfermer à Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus, ce qui l’a empêchée de voyager pour faire son travail humanitaire. «Elle a voulu faire du travail humanitaire au-delà des États-Unis, mais a besoin de l’autorisation de Brad pour emmener les enfants hors du comté», a déclaré la source.

Quant à Pitt, il serait en couple avec le mannequin allemand Nicole Poturalski, 27 ans, alors qu’il filme son prochain film, Bullet Train. “Il est peu probable que Brad se marie à nouveau”, a déclaré une source à Us Weekly en septembre à propos de la rumeur d’amour. Ils ont ajouté que Pitt est “réaliste quant à la relation” avec Poturalski, mais qu’il “a une situation familiale très compliquée qu’il essaie de régler”. Les deux ne se dirigent peut-être pas vers le mariage, mais Pitt et le mannequin se «rendraient heureux» pendant une période stressante pour tout le monde.