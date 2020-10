Brad Pitt rejoint Sean Penn, Sam Elliot et bien d’autres pour soutenir la campagne présidentielle de Joe Biden. Pitt a prêté sa voix à la dernière publicité de campagne de Biden, présentée en première lors des World Series samedi soir. Le clip est le dernier à être présenté lors de l’événement marquant de la MLB.

“L’Amérique est un endroit pour tout le monde – ceux qui ont choisi ce pays, ceux qui se sont battus pour lui – certains républicains, certains démocrates et la plupart, quelque part entre les deux, recherchent tous la même chose: quelqu’un qui comprend leurs espoirs, leurs rêves, leurs la douleur », dit Pitt dans l’annonce après un montage de clips montrant Biden profitant du temps avec des partisans à travers le pays. “Écouter, rassembler les gens. Se lever chaque jour et travailler pour améliorer la vie de familles comme la vôtre. Vous regarder dans les yeux, vous traiter avec respect et vous dire la vérité. Travailler tout aussi dur pour les gens qui ont voté pour lui comme ceux qui ne l’ont pas fait. Etre président pour tous les Américains. “

NOUVEAU: Brad Pitt raconte une nouvelle publicité La campagne présidentielle de Joe Biden est diffusée lors des World Series de ce soir. pic.twitter.com/Tgfm1Z2OIe – Sarah Mucha (@sarahmucha) 24 octobre 2020

La campagne de Biden n’a pas révélé le coût de la publicité, selon The Hill. Cependant, ils ont levé un montant incroyable de 383 millions de dollars en septembre. L’annonce fait écho à celle mettant en vedette Sam Elliot plus tôt dans la semaine lors du premier match des World Series.

“Il n’y a qu’une seule Amérique”, raconte Elliot dans l’annonce précédente. “Pas de rivières démocrates. Pas de montagnes républicaines. Juste cette grande terre, et tout ce qui est possible dessus avec un nouveau départ. Des remèdes que nous pourrions trouver. Des avenirs que nous pouvons façonner. Travailler pour récompenser. Dignité à protéger. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire , si nous choisissons de nous attaquer aux problèmes et non les uns des autres. Et de choisir un président qui fait de notre mieux. Joe Biden n’a pas besoin que tout le monde dans ce pays soit toujours d’accord. Juste pour convenir que nous aimons tous ce pays, Là.”

Le message en est un que Biden a fermement tenu lors des débats avec le président Donald Trump, qui est critiqué pour sa réaction à la pandémie de coronavirus et son insistance à blâmer les États et les villes démocratiques comme les vrais problèmes qui retiennent la nation.

La place de 60 secondes lors de la Série mondiale, vue pour la première fois par CNN, plaide pour le personnage du candidat démocrate, le dépeignant comme un candidat qui rassemblerait le pays et travaillerait aussi dur pour ceux qui ont voté pour lui que pour ceux qui ne l’ont pas fait. . https://t.co/I3cRql9Kxh – Sarah Mucha (@sarahmucha) 24 octobre 2020

La stratégie de Biden semble jouer en sa faveur. Sean Penn a fait écho à de nombreux citoyens américains dans leurs sentiments envers Biden en tant que président. Avant les primaires, Biden était au mieux un candidat tiède. Aujourd’hui, il est dans une position bien différente contre Trump et son spectacle.

“Je viens d’entendre Biden sur la stratégie de Covid. Il est mort. Je travaille sur des sites de test depuis le premier jour. Parler à Fauci et à tous les meilleurs scientifiques. C’est TOUT ce qui ramènera l’Amérique au travail et à S’épanouir”, a écrit Penn à propos de son sentiments envers Biden. “J’avais été ambivalente à propos de Biden. Mon ambivalence a disparu. Biden pour l’Amérique.”

Biden a le pouvoir de la star de son côté, sans aucun doute. Cela se traduira-t-il par une victoire le jour des élections? Il va falloir voir. Ce sera probablement un peu avant de connaître le vainqueur officiel de l’élection.