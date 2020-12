Pas de mauvais sang ici! Brandi Glanville a passé Noël avec LeAnn Rimes deux semaines à peine après que l’alun des Real Housewives of Beverly Hills ait été accusé d’avoir ombragé le champion de The Masked Singer, marié à son ex-mari, Eddie Cibrian.

Alors que Glanville et Rimes se sont affrontés dans le passé à propos de l’affaire de Rimes avec Cibrian sur le tournage de Northern Lights, ce qui a provoqué le divorce de la star de télé-réalité en 2009, les deux semblaient s’amuser ensemble alors qu’ils posaient samedi dans des masques de paillettes d’or. “Accrocher avec le meilleur chanteur masqué de tous les temps maigres,” Glanville a légendé la photo, qui montrait les deux femmes tenant un doigt tout en portant des masques assortis Pol ‘Atteu.

Rimes a quitté le vainqueur de la saison 4 de The Masked Singer plus tôt ce mois-ci, et bien que son identité soit restée secrète jusqu’au démasquage final, Glanville a deviné dès le début que la nouvelle épouse de son ex était derrière le costume du soleil. “Je pense que le soleil est à 100% Leann Rimes. Bien que mes enfants disent non parce qu’elle leur a dit qu’elle ne ferait jamais cette émission parce que c’est tellement sous elle”, a tweeté la star de Bravo en octobre, faisant référence à ses fils avec Cibrian, Mason, 16 ans. et Jake, 12 ans.

Avant la finale du 16 décembre, l’animateur du podcast a de nouveau tweeté: “J’espère que mes enfants bonus maman The Sun Leanne Rimes [sic] gagne la chanteuse masquée ce soir #Spitfire. “Quand Glanville a été accusée d’avoir ombragé la star de la country, elle est retournée sur Twitter le lendemain pour nier toute mauvaise volonté.” Tout d’abord, je n’ai pas ombragé ou dissipé les rimes [sic] Je l’ai encouragée à gagner », a-t-elle écrit.« Elle a clairement dit à mes enfants qu’elle ne ferait jamais le spectacle pour garder les choses secrètes parce qu’ils ont une grande gueule. Elle méritait de gagner, je suis content qu’elle ait gagné! arrête de lire dans s—! “

Alors que les deux femmes ont certainement une histoire, les deux ont semblé réparer des clôtures en 2018, se réunissant sur une photo sur Instagram pour célébrer le 11e anniversaire de Jake. «La paix dans #calabasturd pendante pour Jakes bday», écrivait Glanville dans la légende à l’époque.

Rimes a dit à E! Nouvelles après le rassemblement que ce sont les fils de Glanville et Cibrian qui les ont aidés à enterrer la hache de guerre “Les enfants sont la chose la plus importante et ils savent que l’amour est là et comme toute famille recomposée que tout le monde voit, même si vous ne pensez pas que les enfants voient , tout le monde voit les hauts et les bas “, a déclaré Rimes, qui a épousé l’acteur en 2011.” Ils savent que tout le monde les aime, ils savent que tout le monde est engagé et nous sommes toujours là pour eux. “