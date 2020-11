«J’ai rencontré Kris parce qu’elle faisait un feuilleton avec ma belle-mère, Sharis Cid. Il m’a toujours dit “il faut rencontrer ma fille, ils vont s’entendre incroyable” “, a confié le chauffeur. Après la rencontre, la relation a coulé et, selon Brandon, ils ont passé huit mois dans une relation à distance, mais chaque week-end, ils se voyaient.

Cependant, quand ils se sont finalement rencontrés, cela s’est passé sans incident. “Quand je l’ai vue, j’ai adoré ça, et j’ai dit” wow, je pensais que tu étais grosse “mais je n’allais pas flirter avec elle, je ne la connaissais pas.” Entre autres confessions, l’acteur a assuré que le premier baiser des deux était très rapide et “ce n’était pas si bon”.

Brandon Peniche et Kristal Cid (Instagram / kriscid)

Il a également révélé comment il lui avait demandé de commencer une cour. J’allais lui demander d’être ma petite amie dans un ballon à air chaud, mais ils l’ont annulé et ma sœur m’a aidé à organiser quelque chose.

Après cinq ans de relation, Brandon Peniche a décidé de proposer à KristalCependant, il s’est produit quelque chose qui l’a compliqué. «Le jour où j’ai décidé de lui proposer, la veille qu’elle m’interrompit. La seule fois où nous avons rompu, il m’a dit «nous sommes là depuis longtemps et on ne sait pas ce qui se passe» ».

Après cet accident, les deux ont réussi à se marier et à s’accorder sur leur amour lors d’une cérémonie entre amis et famille à Acapulco. Et devant les caméras de Venga la Alegría, il a de nouveau déclaré son amour. «Elle me concentre beaucoup, me fait beaucoup réfléchir, me fait croire en moi tout le temps. Kristal, je t’aime et tu es l’amour de ma vie ».

