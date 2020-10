La star de Naked and Afraid Brandon Pope est derrière les barreaux après que la police l’ait arrêté plus tôt ce mois-ci pour avoir prétendument espionné un membre de sa famille en train de se baigner. L’ancienne personnalité de la télé-réalité a été arrêtée pour soupçon de voyeurisme après que les enquêteurs l’aient accusé d’avoir filmé un adolescent nu chez lui, a rapporté mardi TMZ. La star de la saison 11 a été arrêtée dans la nuit du 7 octobre à Nashville, Arkansas, et a été transportée au centre de détention du comté de Howard, où il reste derrière les barreaux, selon les registres de la prison.

L’homme de 42 ans, dont le nom complet est David Brandon Pope, aurait été surpris en train d’enregistrer une adolescente membre de la famille qui prenait un bain chez lui par quelqu’un à l’intérieur de la maison, qui a appelé la police. Les autorités ont ensuite arrêté Pope à son domicile, a rapporté TMZ. Pope a ensuite été inculpé de deux chefs d’accusation de voyeurisme vidéo après que des officiers aient déclaré avoir trouvé des vidéos de l’adolescent nu sur son téléphone portable, selon Southwest Arkansas Radio. La police aurait également trouvé un trou percé sous la poignée de la porte de la salle de bain qui semblait être le point d’observation où il enregistrait la vidéo. Les archives de la prison indiquent que Pope est toujours derrière les barreaux, où il est sous caution de 50 000 $.

(Photo: Bureau du shérif du comté de Howard)

Pope est apparu dans la saison 11, épisode 21 de Naked and Afraid, intitulé «Ring of Fire», diffusé en avril sur Discovery. En tant que l’un des survivalistes en compétition dans les montagnes bulgares, Pope a été choqué lorsqu’un incendie que lui et ses camarades ont fait au camp est rapidement devenu incontrôlable, déclenchant un énorme brasier qui a obligé les producteurs à passer à l’action pour empêcher l’incendie d’exploser et descendant la colline vers les zones habitées. Selon un extrait de l’épisode publié par Monsters and Critics, Pope ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer lorsqu’il avait été informé de la propagation dangereuse du feu de camp. Choqué par ce qui se passait lors de l’un de leurs premiers jours sur place, Pope a déclaré qu’il ne pouvait pas croire à quelle vitesse les choses sont devenues incontrôlables alors que son groupe se mettait à chasser et à rassembler de la nourriture et des ressources.

En plus de Naked and Afraid, Pope est également apparu dans la série d’aventures de courte durée Discovery Darkness, qui a été diffusée pendant une saison en 2017. L’émission, qui n’a jamais été renouvelée ni officiellement annulée, a suivi un groupe de survivants emprisonnés dans des grottes. , des mines abandonnées et des circonvolutions souterraines pendant jusqu’à une semaine alors qu’ils luttaient pour rester en sécurité et sains d’esprit tout en survivant aux conditions difficiles.