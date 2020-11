Le flash, un film qui sortira en salles le 4 novembre 2022, est l’un des plus attendus par les fans de DC. En plus d’avoir la chance de voir Flash dans son premier long métrage solo, le plus gros tirage est peut-être qu’il introduira apparemment un multivers de personnages. Bien que ces derniers mois, les rumeurs se soient concentrées sur les multiples versions de Batman, Superman peut apparaître.

Brandon Routh, qui a joué l’homme d’acier dans Superman Returns (2006), n’a pas exclu de reprendre son rôle dans The Flash. Est-ce une réelle possibilité? N’oubliez pas que Routh Il est déjà revenu en tant que Superman en crise sur des terres infinies de l’Arrowverse d’ici la fin de 2019. Par conséquent, clôturer votre participation à ce film ne devrait pas être compliqué. Évidemment, cette situation dépendra des besoins narratifs de la production.

“Pouvons-nous? Je veux dire, ouais, Je pense que c’est toujours une possibilité. Bien sûr, ils ont signé Michael Keaton, ce qui me passionne, et quelques autres personnes de précédents projets DC. Je pense que c’est très excitant. Cela a très bien fonctionné dans Crisis on Infinite Earths, et j’étais extrêmement fier et honoré d’en faire partie et de répéter mon Superman. C’est donc absolument une possibilité. Tu peux faire n’importe quoi. Tout le monde vit ou meurt tout le temps dans ces choses », a déclaré Routh dans une interview au Geek House Show.

Si cela se produit, Brandon Routh ne serait pas le seul acteur du passé à remettre sa cape de super-héros. Fin août, nous avons annoncé que, selon les informations de Vanity Fair, Ben Affleck rejouera Batman dans le flash. La nouvelle a été une bombe pour les fans de DC car peu s’attendaient à ce qu’Affleck revienne à la maison de bandes dessinées. En outre, il semble que l’acteur tourne des scènes supplémentaires pour les images de Zack Snyder de la Justice League, qui seront diffusées au printemps 2021 sur HBO Max.

Une autre chauve-souris qui aurait une présence dans The Flash est Michael Keaton, responsable de la représentation du héros de Gotham City dans Batman et Batman Returns de Tim Burton. La seule question que nous avons à ce stade est de savoir si Henry Cavill sera toujours impliqué dans le projet. En septembre dernier, The Culture Nerd a taquiné son retour en tant que Superman dans un nouveau film. Le verrons-nous avec Brandon Routh? Nous le saurons dans les années à venir.