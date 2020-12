je

Ce fut une année difficile pour la danse. Avec les studios fermés, les mesures de distanciation sociale à respecter et les performances en direct forcées de disparaître, les options ont été limitées pour le moins. Mais alors que Londres recommence à s’ouvrir, il y a une lumière au bout du tunnel.

Ce week-end, Breakin ‘Convention accueillera le festival Social DisDancing à Sadler’s Wells. C’est une émission en personne, et la durée de diffusion est d’un peu plus d’une heure. Bien que ce soit beaucoup plus court que leurs performances habituelles, le directeur artistique Jonzi D est naturellement ravi. «Je pense que nous sommes déficients en tant que nation sans danse. J’ai donc vraiment hâte de voir l’effet curatif de la danse et de la danse.

«Je pense que nous avons besoin de danse», poursuit-il. «Cela a toujours été une façon dont certaines personnes peuvent s’exprimer. Certaines personnes ne sont pas douées pour leur voix, leur bouche – alors elles s’expriment à travers leur corps, vous savez?

Breakin ‘Convention, un festival international de théâtre hip hop basé à Londres, a été fondé il y a 18 ans et est devenu très populaire depuis. Lorsqu’on lui demande pourquoi il pense que c’est le cas, Jonzi souligne l’inclusivité de la culture hip hop.

«Je pense qu’il a un attrait pour de nombreuses parties différentes de la société. En ce qui concerne l’âge, je pense que nous avons eu des enfants de 70 ans et de sept ans, dansant ensemble dans le même espace. Nous avons des tas de garçons qui dansent, des tas de filles qui dansent et nous avons un public complètement diversifié – vous verrez des Noirs, des Blancs et des Asiatiques travailler tous ensemble.

«Je pense que c’est une belle chose dont nous avons particulièrement besoin à cette époque où nous sommes confrontés à une polarisation politique extrême. Et j’aimerais penser que nous allons continuer à le faire tant que la Convention Breakin ‘existera.

«Je pense que c’est une merveilleuse opportunité pour les gens de vraiment comprendre le génie technique qui se brise. Non seulement cela, mais son universalité. Dans le monde entier, vous pouvez trouver du break. Donc, les Jeux olympiques sont définitivement écrits partout.

Le festival comprendra trois numéros de danse et deux projections de films, ce qui est une nouvelle direction pour la Colombie-Britannique en raison des restrictions de Covid. L’un des films, Our Bodies Back, est le premier film de Jonzi (vous pouvez le regarder ici). Il s’est senti obligé de le faire en réaction à la mort de George Floyd.

«Cela m’a tellement mis en colère. Et j’ai parlé à Alistair Spalding, le directeur artistique de Sadler’s Wells, furieux de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui généralement par rapport aux voix noires, et de la manière dont les voix noires ne sont pas poussées, en particulier dans le théâtre de danse.

«Alors il m’a dit d’accord Jonzi, voici de l’argent, va faire un film. J’étais donc très excitée de travailler avec une poète américaine appelée Jessica Care Moore et trois danseurs qui travaillaient à distance: une à Montréal, une à Hanovre, en Allemagne, et une, son nom est Nafisah Baba, qui a remporté le BBC Young Dancer Award. , que j’ai filmé à Londres. Alors oui, c’est un très bon film, si je le dis moi-même.

L’une des performances sera une pièce d’AIM Collective, un groupe entièrement féminin mettant en vedette la danseuse Victoria Shulungu.

«Nous venons tous d’horizons différents, même de l’enseignement de la danse – donc nous avons tous des atouts différents», me dit Shulungu. Je pense que c’est impératif à l’ère d’aujourd’hui en raison de la façon dont nous sommes placés dans cette situation incontrôlable – maintenant plus que jamais, nous devons utiliser nos voix.

La pièce d’AIM pour le festival creusera plus profondément que jamais, explique Shulungu. Intitulé Suspendu, il explore la sensation de perdre le sol sous vos pieds, avant de retrouver la résilience pour s’ancrer à nouveau.

«Je pense que ce que nous avons réalisé, c’est que c’est plus grand que nous. Cette performance vise à aider quelqu’un d’autre qui pourrait potentiellement traverser ses propres luttes ou faire face à ses propres problèmes. C’est ce qui est vraiment important – même si nous ne touchons qu’une seule âme, je pense que c’est notre objectif atteint.

Il s’agit d’être aussi honnête, ouverte et possible, poursuit-elle. «Je pense que ce qui est important, c’est que vous voyiez la personne plutôt que l’animateur, parce qu’alors vous serez en mesure de vraiment plonger profondément dans un autre inconnu et de toujours vous connecter avec lui. Donc Suspendu ne concerne pas seulement ce que nous allons voir sur scène, mais ce que nous ressentons.

Elle souligne en particulier la nécessité de se connecter avec d’autres personnes. «En ce moment, nous nous sentons déconnectés – nous nous sentons seuls ou séparés de nos proches. Il s’agit donc de ce premier contact, qu’il s’agisse de voir quelqu’un sur scène, de faire un câlin à quelqu’un, ou simplement de parler à un inconnu et d’essayer de lui faire savoir qu’il va bien et qu’il se soucie vraiment de quelqu’un. Ce sont des objectifs différents maintenant, et c’est au moins quelque chose que nous pouvons contrôler, même si nous ne pouvons rien contrôler d’autre.

«Être dans ce collectif et pouvoir jouer au spectacle va nous permettre d’apporter notre honnêteté sur scène et de partager ce que nous ressentons tous depuis si longtemps. Et pour que ça se passe bien.

Social DisDancing est à Sadler’s Wells les 11 et 12 décembre, achetez vos billets ici