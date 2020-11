“

Ce matin, j’ai eu un petit cri », me raconte Bree Runway. «Je suis quelqu’un de très spirituel. Je prie beaucoup. Et j’ai pleuré parce que j’ai l’impression que cette nouvelle phase qui arrive est si différente de tout ce que j’ai demandé jusqu’à présent. C’est un niveau de succès différent. Je regardais autour de moi en pensant: “Oh mon Dieu, je vais bientôt devoir partir d’ici” et j’ai juste commencé à pleurer. ”

Il n’est pas étonnant que le chanteur et rappeur de Hackney se sente déconcerté. La façon dont les choses fonctionnent dans la musique cette année, elle a vu ses rêves devenir réalité après avoir à peine sorti de sa chambre d’enfance. C’est là qu’elle est quand elle me parle: sa «chambre-slash-studio-slash-placard-slash-gym-slash yoga room», comme elle l’appelle, avec des images de gratte-ciel sur les murs, une grande image encadrée de la des illustrations inspirées du manga pour son single d’avril, Damn Daniel, et de nombreux sacs et robes suspendus, dont une mini-robe Union Jack un peu comme celle de Geri Halliwell.

Leomie Anderson et Bree Runway au lancement de Fenty Beauty

«C’est ma célèbre robe ‘Rihanna m’aime’!» elle explique. En 2017, elle s’est associée à une soirée de lancement de Fenty Beauty avec son amie d’université, le mannequin Leomie Anderson, et a rencontré la superstar barbadienne. «Elle était comme, ‘Excusez-moi, vos cheveux, votre tenue – tout est allumé!’ Je n’ai même rien dit. J’étais juste comme… »et elle mime une mâchoire tombante.

La maison Clapton qu’elle partage avec sa mère, une visiteuse de la santé et son jeune frère, est également l’endroit où elle a filmé la vidéo d’un single de 2019, Big Racks, et s’est produite dans un récent concert Instagram Live pour remplacer les vrais concerts qu’elle aurait dû être. Faire. Pour cela, elle a dégagé la salle avant, projeté des vidéos sur le mur blanc derrière elle et a fait venir deux fans – le genre blowy – de HSS Tool Hire pour garder ses longs cheveux roux en mouvement constant.

«J’ai créé une O2 Arena dans mon salon», dit-elle. «C’était vraiment stressant parce que je voulais tellement obtenir le bon son. J’ai configuré ma mère avec un compte Instagram pour que je puisse répéter et qu’elle puisse le regarder sur son téléphone. Elle était à l’étage en train de crier: «Fermez les fans!» »

Bien sûr, elle préfère créer son buzz avec des performances réelles, mais elle ne se calmera pas pour une pandémie. «Peu importe ce qu’on me lance, je vais le rendre joli. Avec le cerveau que j’ai et la créativité qui habite en moi, je vais le mettre dans des créoles, y mettre du brillant à lèvres et le rendre magnifique.

Maintenant, un autre rêve se réalise à distance. En mars, elle a sorti son single Apeshit. Ses synthés analogiques silencieux, ses rythmes à l’ancienne et son utilisation excessive de la lentille fish-eye dans la vidéo ont incité la majorité des commentateurs Internet à noter des similitudes avec l’icône du hip-hop de Virginie, Missy Elliott. Une fois alertée de l’existence de son jeune sosie britannique, Elliott a posté un emoji de feu sur la page Instagram de Runway, puis a tweeté: «Oui, je le vois! Lol continue de briller maman. Maintenant, Runway a un nouvel EP intitulé 2000AND4EVA, dont le couronnement est ATM, un duo fougueux avec Missy elle-même.

Icône du hip-hop de Virginie Missy Elliott

«Je ne vais pas vous mentir David, j’ai l’impression que cette chanson va tracer. Je peux le sentir dans mon boobie gauche. Celui-ci », indique-t-elle, au cas où ce ne serait pas clair.

Et le plus drôle, c’est que, comme elle le dit, ce sont les gens de Missy qui l’ont poursuivie, pas l’inverse. Elle joue au moment où elle a reçu l’appel, tenant un faux téléphone à l’une de ses énormes boucles d’oreilles et faisant les deux parties de la conversation avec sa maison de disques. “Quoi? Elle est venue pour moi? «Ouais, ils veulent faire un disque! Je ne pouvais pas y croire. Parce que des légendes comme ça, il faut les chasser et les supplier et je ne suis pas une personne arrogante qui aime forcer les relations. Je ne sais pas quand elle a déjà travaillé avec un artiste en développement. Il est clair qu’elle voit quelque chose en moi.

Elle n’est pas la seule. À son école de filles, Elizabeth Garrett Anderson près de King’s Cross, Runway (alors connue sous le nom de Brenda Mensah) a été choisie pour chanter le rôle principal dans une chorale gospel devant Michelle Obama, alors la Première Dame, qui était en ville pour un sommet du G20. . Obama lui a donné un high-five sur scène et lui a dit: “Tu es fabuleuse, fille!” Plus tard dans la journée, Runway était chez McDonald’s avec ses amis et s’est vue aux nouvelles.

«Chanter cette chanson a changé ma vie», dit-elle. «C’était cette chanson gospel optimiste, très stimulante. La ligne directrice était quelque chose comme: «Quoi qu’il en soit, je vais jusqu’au bout.» »Cela a renforcé sa confiance en elle alors qu’une grande partie du reste de son expérience scolaire faisait le contraire. Elle a été victime de colorisme, harcelée pour avoir la peau plus foncée que certaines autres filles noires. À un moment donné, elle a endommagé sa peau en essayant de la blanchir avec des crèmes éclaircissantes.

«Le chef des intimidateurs, maintenant je repense, voulait juste ce que j’avais. Elle voulait ce talent. Parfois, lorsque les gens voient une lumière qui brille et qu’ils n’ont pas l’impression d’avoir cette lumière en eux, ils font tout leur possible pour essayer d’atténuer la vôtre. Vous devez être assez fort pour comprendre que cela n’a rien à voir avec vous. Tout est à voir avec eux », dit-elle. «Je ne me suis jamais senti à l’aise d’être le centre d’attention, à cause de la façon dont je me sentais alors. Mais c’est une fleur que j’ai arrosée. Maintenant, c’est en fait moi.

Elle en fait référence dans ses chansons et vidéos, notamment le clip de Big Racks, dans lequel elle se couvre le visage de pansements pâles collants, puis met un sac sur sa tête dans le but d’obtenir l’approbation d’un type de manager blanc. Mais il n’y a aucun sens qu’elle soit une giroflée de nos jours. Dans la vidéo du rocky et menaçant Little Nokia, elle est suspendue la tête en bas dans un atelier de mécanique automobile avec un punk mohican. Pour son single Gucci, elle prend la célèbre pose de la jambe derrière la tête d’une autre influence évidente, Grace Jones. Alors que nous terminons notre conversation, elle dit que sa prochaine réunion aura à peu près la taille des gouttelettes de diamant sur un casque qu’elle va porter dans sa prochaine vidéo.

Donc, même si elle se sent découragée aujourd’hui par un éventuel déménagement de son domicile de longue date, il ne fait aucun doute que Runway fera autre chose que décoller. Elle a signé son contrat de disque à l’été 2018, mais connaissait son destin bien avant, même en travaillant comme vendeuse dans la branche Harrods de Christian Louboutin.

«Harrods était super! Vous voyez des femmes riches et j’aime tellement les femmes riches. J’adore voir des femmes avec des sacs Birkin et des Lamborghini. Je n’ai jamais eu de mauvaises expériences là-bas, parce qu’ils pourraient peut-être le sentir: elle sera aussi une femme riche un jour.

