Breloques en gros Yanet García fait vibrer Instagram | Instagram

Si quelqu’un sait comment garder ses adeptes amoureux, c’est bien la belle Yanet García. Celui qui a acquis une énorme renommée pour être la fille de la météo dans le Programme aujourd’hui sait très bien ce qu’il a et montre ses charmes de gros.

Le beau pilote a tenu une séance pour le magazine Maxime, dont une vidéo a vraiment rendu fous ses followers sur Instagram.

Dans cet enregistrement, la belle Yanet García montre son corps dans des tenues et des angles différents, à la recherche vraiment magnifique dans chacun d’eux.

Le EX Présentatrice météo Il a été vu en court cachetero, en petits hauts et plus que des costumes bas séduisants de différents endroits pour le plus grand plaisir de tous.

Dans chacun de ses vestiaires, il est devenu plus qu’évident que la belle fille de fitness est en pleine forme et a une beauté vraiment énorme. Ses jambes toniques, son abdomen en acier et ses courbes bien formées sont devenus les protagonistes des images; mais le véritable déclencheur a été les poses et les regards coquettes de la célèbre qui ont fini par atteindre le point le plus satisfaisant à la fin de la vidéo, où Yanet García envoie un bisou à ses followers.

Yanet s’est avérée être une femme en plus d’être belle, intelligente et sûre d’elle-même; Elle a également décidé de partager sa croissance personnelle avec d’autres femmes pour les accompagner dans leur changement physique et spirituel.

Yanet García est une véritable coach de fitness et sur les réseaux sociaux, elle partage souvent des messages de motivation, des plats et des routines d’exercices pour soutenir tous ceux qui veulent transformer leur vie.

La célèbre beauté a clairement montré l’importance de mener une vie saine et d’avoir un esprit sain dans un corps sain.

Yanet Garcia Non seulement il a fait partie du programme Hoy, mais il s’est également aventuré dans d’autres projets, tels que des films et d’autres chaînes de télévision.

La célèbre femme a clairement indiqué que certaines de ses priorités pour le moment étaient de terminer son diplôme en nutrition et de perfectionner son anglais, elle vit donc aux États-Unis avec son fiancé, ceci après son départ matinal.

La Chica del Clima était au milieu du tumulte lorsqu’elle a quitté la célèbre émission Televisa. Raúl Araiza, mieux connu sous le nom d’El Negrito, venait de se séparer de sa femme et beaucoup désignaient la belle jeune femme de la rupture de cette famille.

Cependant, c’est sur le même programme Hoy qu’eux et la production étaient chargés de réfuter ces rumeurs. Pour l’anniversaire de la belle Yanet García, Raul Araiza Il était chargé de la féliciter et de lui présenter sa surprise que ce soit dans une énorme boîte et que le chauffeur ait présenté comme l’amour de la vie de Yanet; son fiancé est sorti par surprise avec de nombreuses fleurs pour la célèbre beauté.

Raul Araiza et Yanet García ont partagé non seulement des crédits dans le programme Hoy, mais aussi dans la pièce de théâtre La bande dessinée Tenorio, il était donc courant de les voir ensemble. De plus, ils n’ont jamais caché l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Actuellement, Yanet García est plus qu’heureuse avec son fiancé et développe de nouveaux projets; tandis qu’Araiza vit actuellement sa vie de célibataire avec une petite amie.

Beaucoup de gens étaient heureux qu’Araiza ait enregistré de chez lui pendant la pandémie car cela montrait des aspects de lui-même qu’ils ne connaissaient pas et exposait également son frère Armando Araiza, qui vit avec lui.